الأحد 07 يوليو 2024
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حوادث

الأمن يكشف ملابسات واقعة تعدى مجموعة أشخاص على شاب بالمرج

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات واقعة تعدى مجموعة أشخاص على شاب بالمرج

 كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية،  ملابسات تعدى مجموعة من الأشخاص على شاب بمنطقة المرج.

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تابعت  أجهزة وزارة الداخلية، ما  تداوله بشأن تعدي عدد من الأشخاص على شاب بدائرة قسم شرطة المرج بسبب خلافات الجيرة.


 وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشاجرة بين كلٍ من (عاطل - مقيم دائرة القسم – له معلومات جنائية)، (عاطل - مقيم بذات العنوان) لحدوث مشادة كلامية بينهما على أثر معاتبة الأول للثانى للتعرض لشقيقته فقام على أثرها الثانى باستقلال دراجته النارية، واصطدم بالأول عمدًا محدثًا إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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