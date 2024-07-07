الأحد 07 يوليو 2024
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حوادث

سرقة فيلا وزير سابق في الشيخ زايد

قوات الشرطة
قوات الشرطة

تكثف  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف غموض واقعة سرقة فيلا وزير الصناعة الأسبق “ ع.ف ”  بمنطقة الشيخ زايد.

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تلقى قسم شرطة الشيخ زايد ثان بلاغا من غرفة  عمليات النجدة بسرقة فيلا بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين أنها فيلا وزير الصناعة الأسبق" ع.ف".

وقال الوزير إنه لا يتواجد فى الفيلا ويحضر إلى الفيلا من حين لآخر واكتشف عند حضوره  سرقة جهاز  " فى أر"  الخاص بكاميرات المراقبة وشاشة 18   بوصة ، وتم  اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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سرقة فيلا سرقة وزير الصناعة مديرية أمن الجيزة

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