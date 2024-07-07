الأحد 07 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف تفاصيل خناقة بلوجر وآخرين بسبب تصوير فيديو بمنزل مريم الحركى

الأمن يكشف تفاصيل
الأمن يكشف تفاصيل خناقة بلوجر، فيتو

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة التعدى بالضرب على صانع محتوى على وسائل التواصل الإجتماعى، وإصابته بالتجمع بسبب تصوير فيديو داخل منزل البلوجر مريم الحركى.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من صانع محتوى على وسائل التواصل الاجتماعى، مقيم بدائرة القسم؛ بتضرره من شخصين "صانعي محتوى على وسائل التواصل الاجتماعى" لقيامهما بالتعدى عليه بالسب والضرب ، وإحداث إصابته بجروح وكدمات متفرقة بالجسم أثناء تواجدهم بإحدى المناسبات الخاصة بصديقة لهم "صانعة محتوى" بمنزلها بدائرة القسم.

 

خناقة على اليوتيوب تنتهى بإصابة عامل بجروج خطيرة فى رأس البر

ضبط سيدة تدير كيانا تعليميا وهميا بدون ترخيص للنصب على المواطنين بالإسكندرية


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكبي الواقعة، واعترفا بارتكابهما الواقعة عقب نشوب مشاجرة بينهما والمجنى عليه خلال مشاركتهم بتلك المناسبة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

قصة خناقة البلوجر مريم الحركي

وتصدرت البلوجر مريم الحركي محركات البحث، وتداول نشطاء السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية مجموعة من الفيديوهات والصور الخاصة بحفل مريم الحركي.

وقالت مريم الحركي إنها لم تتحدث عما حدث في حفل عيد ميلادها من أجل الالتزام بالطلب الذي طلبه منها البلوجر حسن بيسو، بأن ما حدث في الحفل قد انتهى ولا داعي للحديث عنه في السوشيال ميديا، ولكنها فوجئت بأنه هو من يتحدث عن مشاجرة الأسلحة البيضاء التي وقعت خلال حفل عيد ميلادها ووجه لها عدة اتهامات، لذا قررت نشر فويس خاص به وهو يطلب منها ألا تتحدث عن الواقعة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية صانع محتوى تصوير فيديو داخل منزل البلوجر مريم الحركى مريم الحركى البلوجر مريم الحركي

مواد متعلقة

خناقة على اليوتيوب تنتهى بإصابة عامل بجروج خطيرة فى رأس البر

الأمن يكشف ملابسات واقعة تعدى مجموعة أشخاص على شاب بالمرج

الأكثر قراءة

فيتو تكشف تفاصيل الاتفاق السري بين بيراميدز ومسئول كبير بشأن أزمة إبراهيم عادل

بسبب الحرارة، رئيس الوزراء يوافق على تعديل توقيتات انطلاق مباريات الدورى الممتاز

وليد دعبس يهاجم إبراهيم فايق ويكشف القصة الكاملة بشأن أزمة أحمد رفعت

طارق الشناوي: شيرين عبد الوهاب تعاني من مشاكل نفسية قاسية (فيديو)

تعرف علي موعد ومكان عزاء أحمد رفعت بالقاهرة

جماهير الزمالك توجه رسالة لمجلس الإدارة بعد العودة لحضور المباريات

خلل كهربي مميت بالقلب، جمال شعبان يكشف السبب الحقيقي لوفاة أحمد رفعت

التعليم: عبد اللطيف ليس لديه أي صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحذر من التصريحات المزيفة

منوعات

المزيد

تعداد ألمانيا السكاني يكشف مفاجأة مثيرة

كوكتيل مواهب، محطات هامة في مسيرة أسطورة المصارعة جون سينا (صور)

رد فعل الأمير ويليام على تأهل إنجلترا لنصف نهائي يورو 2024 (فيديو)

أم بريطانية تختار الموت الرحيم بسبب زوجها

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 07- 07- 2024 بالأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد 07 -07- 2024

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بالبنك المركزي نهاية التعاملات اليوم الأحد

الكيلو يبدأ من 280 جنيهًا، تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

جدار أريحا.. تفاصيل وثيقة حذرت إسرائيل من هجوم حماس قبل عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الزرع الأخضر في المنام وعلاقته بالحصول على الخير الكثير والرزق الوفير

عالم أزهري يوضح حكم الشرع في الموت الرحيم والانتحار

نساء لهن في الهجرة شأن، من هي أول سيدة هاجرت إلى الحبشة؟

المزيد
الجريدة الرسمية