أخبار مصر: حواس يكشف ألاعيب إسرائيل لسرقة تاريخ الحضارة، وفد حماس في القاهرة لحسم الهدنة، حقيقة رفض شيكابالا لعب مباراة دريمز، السديس يطلب وجبة إندومي
أخبار مصر والعالم، نشرت " فيتو " على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:
كل ما تريد معرفته عن الفيروس المسبب للحزام الناري وسعر لقاحه في مصر
فيروس الهربس النطاقي هو نفس الفيروس الذي يسبب جدري الماء، فبعد الإصابة بجدري الماء، يبقى الفيروس خامدًا في الجسم، ويمكن أن ينشط الفيروس مرة أخرى في وقت لاحق، مما يسبب الحزام الناري.
حسام المندوه يوضح حقيقة رفض شيكابالا لعب مباراة دريمز
أكد حسام المندوه، أمين صندوق الزمالك، أنه كان هناك شعور بأن بطولة الكونفدرالية تبتعد بعد التعادل مع دريمز بالذهاب في نصف النهائي.
قانون جرائم الإنترنت، عقوبة الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك
شددت المادة 23 من قانون جرائم الإنترنت على عقوبة جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكترونى.
وفد حماس يسلم مصر رد الحركة على مقترح وقف إطلاق النار في غزة اليوم
أكد مسئول رفيع في حماس أنه لا توجد قضايا كبيرة في ملاحظات الحركة بشأن الاقتراح الأخير المقدم من إسرائيل ومصر حول اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وفقا لما أعلنه لوكالة فرانس برس أمس.
زاهي حواس يروي أبرز ألاعيب إسرائيل لسرقة تاريخ الحضارة المصرية (فيديو)
رد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري، على حملة الهجوم ضده في الإعلام العبري، موضحا: أن هذه الحملات قديمة ومتجددة بسبب تصريحي العلمي بأنه لا يوجد أي برديات أو آثار لها علاقة بتاريخ لليهود في مصر.
السعودية تصدر بيانا بشأن حادث مطار الملك خالد الدولي
أصدر مطار الملك خالد الدولي في السعودية بيانا توضيحيا بشأن حادث طائرة على مدرجه، مؤكدا أنه "لا يوجد أي إصابات بين الركاب".
السر في شيكابالا، الزمالك يكشف سبب احتفال مصطفى شلبي المثير للجدل (فيديو)
كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سبب احتفال مصطفى شلبي لاعب الأبيض بهدفه في مرمى دريمز الغاني في إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ظاهرة لم تحدث منذ عام 1803، مليارات الزيزان تستعد لغزو أمريكا
تستعد مليارات من حشرات الزيز، الصاخبة والمستعدة للتزاوج، لغزو الغابات الأمريكية وضواحيها، إذ ستنتشر مجموعتان محددتان منها في الوقت نفسه خلال الأسابيع المقبلة، في ظاهرة لم تحدث منذ عام 1803، عندما كان توماس جيفرسون رئيسًا، وهي السنة التي اشترت فيها الولايات المتحدة ولاية لويزيانا من فرنسا.
إمام الحرم المكي الشيخ السديس يطلب "إندومي" من وفد إندونيسي (فيديو)
فاجأ إمام الحرم المكي الشريف، الشيخ عبدالرحمن السديس، جناح إندونيسيا في مؤتمر دولي تستضيفه السعودية، بطلب وجبة "إندومي".
بدرية طلبة ترد على شائعات خلافها مع ياسمين عبد العزيز بسبب عدم حضورها زفاف ابنتها
علقت الفنانة بدرية طلبة على عدم حضور الفنانة ياسمين عبد العزيز لحفل زفاف ابنتها والذي أقيم مؤخرا بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والشخصيات العامة.
13 شهيدا فلسطينيا حصيلة قصف جيش الاحتلال رفح
أعلن مسعفون استشهاد 13 فلسطينيا وأصيب آخرون في ضربات جوية إسرائيلية استهدفت ثلاثة منازل في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.
عامر حسين: إقامة قرعة كأس مصر الأسبوع القادم بنظامها المعتاد
أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أن هناك بنودا واضحة في لائحة المسابقات بشأن تأجيل المباريات المحلية حال وصول الأهلي والزمالك إلى نهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، مشيرًا إلى أن الدوري الإنجليزي سوف ينتهي يوم 19 مايو، ولكن بعد ذلك سيمتد الموسم في أوروبا لخوض المباريات الدولية.
خبير يكشف لـ فيتو مزايا توطين صناعة السيارات الكهربائية
قال اللواء رأفت مسروجة، خبير السيارات، إن السوق المصرية تشهد توسعا كبيرا في مبيعات السيارات الكهربائية، وجاء ذلك بعد تحقيق مرسيدس مبيعات هائلة في السيارات الكهربائية، ثم BMW مع اهتمام الشركات الصينية بطرح سيارات كهربائية.
الجيش الأمريكي "يشتبك" مع 5 مسيرات فوق البحر الأحمر
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الإثنين، أن قواتها اشتبكت بنجاح مع 5 طائرات مسيّرة فوق البحر الأحمر، وفقًا لبيان.
وقالت القيادة إنها رأت أن "الطائرات بدون طيار تمثل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة".
وفاة المخرج والسيناريست عصام الشماع وتشييع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة
أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية فى تصريح خاص لـ"فيتو"، وفاة عصام الشماع المخرج والسيناريست المعروف، موضحا أن صلاة الجنازة ستقام اليوم من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر.
كوريا الشمالية: أمريكا لا تستطيع هزيمة الجيش الروسي
ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، اليوم الإثنين، نقلا عن بيان لوزارة الدفاع أن كوريا الشمالية انتقدت الولايات المتحدة لتزويد أوكرانيا بصواريخ طويلة المدى.
بعد صورة الاحتفال المسيئة، الزمالك يعلن عدم توقيع عقوبات على مصطفى شلبي
كشف حسام المندوه رئيس بعثة الزمالك في غانا موقفه من الانتقاد الذي تعرض له مصطفى شلبي، بسبب صورة طريقة احتفاله التي وصفها البعض بالمشينة عقب الفوز على دريمز الغاني بالكونفدرالية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.