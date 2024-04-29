كوريا الشمالية: أمريكا لا تستطيع هزيمة الجيش الروسي
الحرب الروسية الأوكرانية، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، اليوم الإثنين، نقلا عن بيان لوزارة الدفاع أن كوريا الشمالية انتقدت الولايات المتحدة لتزويد أوكرانيا بصواريخ طويلة المدى.
وكان مسئول أمريكي قد قال إن الولايات المتحدة شحنت سرا في الأسابيع الأخيرة صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا لاستخدامها في معركتها ضد القوات الروسية.
ونُقل عن مدير إدارة الشئون العسكرية الخارجية بوزارة الدفاع الوطني لكوريا الشمالية قوله أمس الأحد في بيان "زودت الولايات المتحدة أوكرانيا سرا بصواريخ طويلة المدى، مما أثار قلق ومخاوف المجتمع الدولي".
وأضاف: "لا يمكن للولايات المتحدة أبدا هزيمة الجيش والشعب الروسي البطل بأي أسلحة حديثة أو دعم عسكري".
وتتنامى العلاقات العسكرية بين بيونج يانج وموسكو، وهو ما تعتبره الولايات المتحدة وحلفاؤها بمثابة تصعيد للتوترات في شبه الجزيرة الكورية.
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