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كل ما تريد معرفته عن الفيروس المسبب للحزام الناري وسعر لقاحه في مصر

الحزام الناري، فيتو
الحزام الناري، فيتو

فيروس الهربس النطاقي هو نفس الفيروس الذي يسبب جدري الماء، فبعد الإصابة بجدري الماء، يبقى الفيروس خامدًا في الجسم، ويمكن أن ينشط الفيروس مرة أخرى في وقت لاحق، مما يسبب الحزام الناري.
 

ما هو الحزام الناري؟

الحزام الناري هو طفح جلدي مؤلم يمكن أن يظهر على أي جزء من الجسم، ولكنه عادة ما يظهر على جانب واحد من الجذع، ويمكن أن يكون الحزام الناري مصحوبًا بأعراض أخرى مثل الحمى والتعب وصداع الرأس وآلام العضلات، كما يمكن أن يستمر الألم الناتج عن الحزام الناري لأسابيع أو شهور أو حتى سنوات بعد اختفاء الطفح الجلدي،
 

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من هم المعرضون للإصابة بالحزام الناري؟

يزداد خطر الإصابة بالحزام الناري مع تقدم العمر، وأكثر من نصف الحالات تحدث للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، وتشمل عوامل الخطر الأخرى ضعف الجهاز المناعي، والإصابة بأمراض مزمنة، وتناول بعض الأدوية.
 

كيف يمكن الوقاية من الحزام الناري؟

يتوفر لقاح يسمى Shingrix لمنع الحزام الناري، إذ أثبت اللقاح فعاليته في تقليل خطر الإصابة بالحزام الناري، وكذلك شدة الأعراض في حال الإصابة به، وتم تسجيل اللقاح في مصر وسعره 4300 جنيه مصري.
 

من يجب عليه تلقي لقاح Shingrix؟

ينصح بتلقي اللقاح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، وقد ينصح الطبيب أيضًا بتلقي اللقاح للأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي أو أمراض مزمنة.
 

ما هي الآثار الجانبية للقاح Shingrix؟

تشمل الآثار الجانبية الشائعة للقاح ألمًا واحمرارًا وتورمًا في موقع الحقنة، وقد تشمل الآثار الجانبية الأخرى الحمى والتعب وآلام العضلات.
 

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