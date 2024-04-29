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اقتصاد

خبير يكشف لـ فيتو مزايا توطين صناعة السيارات الكهربائية

صناعة السيارات الكهربائية،
صناعة السيارات الكهربائية، فيتو

السيارات الكهربائية،  قال اللواء رأفت مسروجة، خبير السيارات، إن السوق المصرية تشهد توسعا كبيرا في مبيعات السيارات الكهربائية، وجاء ذلك بعد تحقيق مرسيدس مبيعات هائلة في السيارات الكهربائية، ثم BMW مع اهتمام الشركات الصينية بطرح سيارات كهربائية.

تكنولوجيا إنتاج السيارات الكهربائية
 

 وأوضح رأفت مسروجة، أن تكلفة إنتاج السيارات الكهربائية أقل من تكلفة إنتاج سيارات تعمل بالوقود  وبالتالي تسعي الدولة المصرية لتوطين إنتاج السيارات الكهربائية في مصر خلال الفترة المقبلة. 

 

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وأكد اللواء رأفت مسروجة خبير السيارات، أن التكلفة الخاصة بإقامة مصنع للسيارات الكهربائية في مصر أقل في القيمة والتكلفة من إقامة مصنع للسيارات بالمحركات التقليدية، كما أن تكنولوجيا إنتاج السيارات الكهربائية أقل في التعقيد من السيارات العادية وهو ما شجع الكثير من الشركات التي تعمل في تقنيات مختلفة إلى إنتاج السيارات الكهربائية. 

توطين صناعة السيارات الكهربائية

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءًا ثنائيًا السبت الماضى، مع براكاش هندوجا، رئيس مجلس إدارة مجموعة «هندوجا الهندية»، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
 

 وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، وقتها،  إننا حريصون على التعاون مع مجموعة «هندوجا الهندية» لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والصناعات التكنولوجية فى مصر؛ باعتبارها واحدة ضمن كبرى الشركات الرائدة فى صناعة السيارات الكهربائية لسنوات عديدة، فضلًا على سجلها الحافل بالإنجازات فى مجالات متعددة مثل:«تصنيع الزيوت، والكيماويات، والبنوك، والتمويل، والاتصالات، والاعلام، والتطوير العقاري، والرعاية الصحية».



 

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