الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد صورة الاحتفال المسيئة، الزمالك يعلن عدم توقيع عقوبات على مصطفى شلبي

مصطفى شلبي، فيتو
مصطفى شلبي، فيتو

كشف حسام المندوه رئيس بعثة الزمالك في غانا موقفه من الانتقاد الذي تعرض له مصطفى شلبي، بسبب صورة طريقة احتفاله التي وصفها البعض بالمشينة عقب الفوز على دريمز الغاني بالكونفدرالية.

صورة احتفال مصطفى شلبي


وقال المندوه عبر برنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "مصطفى شلبي مضغوط بقاله فترة وواخد الموضوع على أعصابه، هو احتفل بطريقته بالهدف وكان مضغوط من قبل المباراة".


وتابع: "لم نرَ شيئا من مصطفى شلبي يستاهل عليه عقوبات، لا عقوبات على مصطفى شلبي".

والتقطت الكاميرات صورة لاحتفال مصطفى شلبي، اعتبرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي غير لائقة تخالف الروح الرياضية وتعد انتهاكا للآداب العامة أمام الكاميرات.

الزمالك يتأهل لنهائي الكونفدرالية

وتأهل نادي الزمالك الكونفدرالية الأفريقية، بعد فوزه على دريمز الغاني، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد بابا يارا كوماسي، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

Advertisements

وفاز الزمالك في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بثلاثية نظيفة، بعد انتهاء مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي.

وكان الزمالك فاجأ نظيره الغاني بالسيطرة على الكرة مع الدقائق الأولى، حيث سدد سيف الجزيري كرة من داخل منطقة الجزاء ولكن ضعيفة أمسك بها سولومون اجبسي حارس دريمز، وبعدها أرسل المثلوثي تمريرة طولية من منتصف الملعب أمسك بها الحارس من داخل منطقة الجزاء.

 

وفي الدقيقة 11، سدد مصطفى شلبي الكرة من على حدود منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس سولومون اجبسي لتمر فوق العارضة لخارج الملعب إلى ركلة ركنية، لينجح الزمالك في إحراز هدف منها عن طريق حمزة المثلوثي الذي استغل عرضية زيزو من ركلة ركنية وقابلها المثلوثي بتسديدة سكنت الشباك.

بعدها ضغط فريق دريمز وأهدر أكثر من فرصة عن طريق جون أنتوي وبواتينج منساه، قبل أن ينجح الزمالك في إحراز الهدف الثاني عن طريق سامسون أكينيولا في الدقيقة 27، بعد تبادل رائع للكرة وصلت إلى سامسون على حدود منطقة الجزاء ليراوغ مدافع دريمز ويطلق تسديدة قوية في الشباك.

وفي الدقيقة 35، أهدر دريمز فرصة أخرى عن طريق جون أنتوي الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها عواد وتابعها جون أنتوي بتسديدة ثانية ولكن أمسك بها عواد بثبات، قبل أن يهدر دريمز فرصة مزدوجة أخرى بانفراد تصدى له عواد وارتدت إلى مهاجم دريمز أطاح بها خارج المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بثنائية نظيفة. 

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء الزمالك ونجح في امتصاص حماس لاعبي دريمز من خلال السيطرة على مجريات الأمور وتبادل الكرة، قبل أن ينجح مصطفى شلبي في إحراز الهدف الثالث للأبيض بالدقيقة 59 بعد تمريرة بينية من سيف الجزيري لينفرد مصطفى شلبي بالمرمى ويسددها أرضية في الشباك.

بعدها تراجع أداء دريمز في ظل حالة الإحباط التي سيطرت على لاعبيه، فيما أجرى جوزيه جوميز بعض التغييرات لتنشيط الفريق، لينتهي للقاء بفوز الزمالك على دريمز بثلاثية نظيفة.

وكان الزمالك تعادل مع نظيره دريمز الغاني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما  مساء الأحد الماضي باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تأهل الزمالك ودريمز إلى نصف نهائي الكونفدرالية

وكان فريق الزمالك تأهل لدور نصف النهائي عقب الفوز على مودرن فيوتشر بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

في المقابل، تأهل فريق دريمز عقب الفوز على الملعب المالي بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين أيضًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الزمالك مصطفي شلبي حسام المندوه الكونفدرالية دريمز الغاني

مواد متعلقة

علي ماهر يكافئ لاعبي المصري بعد الفوز على الداخلية بالدوري

الدوري الإيطالي، فيورنتينا يتقدم على ساسولو بهدف في الشوط الأول

فحوصات طبية لـ محمد الشامي بعد إصابته في مباراة المصري والداخلية

الدوري الممتاز، المصري يخطف فوزا صعبا من الداخلية بهدف نظيف

تفاصيل التحقيق مع الشيبي بلجنة الاستماع في اتحاد الكرة

الدوري الممتاز، المصري والداخلية يتعادلان سلبيا بالشوط الأول

أزمة القيد تقرب ثلاثي الزمالك من بيراميدز

علي ماهر يعلن تشكيل المصري لمواجهة الداخلية في الدوري
ads

الأكثر قراءة

بعد المشادة مع كلوب، ليفربول يفتح باب العروض لبيع محمد صلاح

أول تعليق من حسام حسن على تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية

وفاة المخرج والسيناريست عصام الشماع وتشييع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة

الزمالك ضد نهضة بركان، موعد مباراتي نهائي الكونفدرالية

المهندس خالد عباس يكشف عدد سكان العاصمة الإدارية

بعد صورة الاحتفال المسيئة، الزمالك يعلن عدم توقيع عقوبات على مصطفى شلبي

نهضة بركان يتأهل رسميا لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية بعد انسحاب اتحاد العاصمة

زاهي حواس يكشف تكلفة حفل الزفاف الأسطوري في حضن الأهرامات

منوعات

المزيد

مصرع شخصين في الولايات المتحدة بسبب أعاصير تورنادو وقرار عاجل من السلطات

سبب حظر الفواكه في ملاعب ألمانيا خلال يورو 2024

ساعة عثر عليها عقب غرق تايتانيك تباع بمبلغ خيالي

الزوجة السابقة لرئيس وزراء كندا تكشف سبب انفصالهما

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الأحد 28 - 4 - 2024

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد في السوق المحلي

تعرف على سعر القصدير اليوم الأحد 28 أبريل 2024

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد 28-4-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

3 أندية عربية.. الفرق المتأهلة من أفريقيا لكأس العالم للأندية 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 29 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29- 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

الحسد والسحر، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لسورة الفلق

المزيد
الجريدة الرسمية
ads