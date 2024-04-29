السعودية تصدر بيانا بشأن حادث مطار الملك خالد الدولي

السعودية، أصدر مطار الملك خالد الدولي في السعودية بيانا توضيحيا بشأن حادث طائرة على مدرجه، مؤكدا أنه "لا يوجد أي إصابات بين الركاب".

ونشر حساب "مطار الملك خالد" على منصة "إكس" بيانا جاء فيه: "يوضح مطار الملك خالد الدولي أنه في يوم الأحد 19 شوال 1445 هجري، الموافق 28 أبريل 2024، الساعة 19:34، في أثناء هبوط رحلة "طيران ناس" رقم "XY224" القادمة من الدوحة، انحرفت الطائرة عن المدرج الرئيسي وتوقفت في الممر الأرضي المجاور مرورا بالمنطقة الترابية العازلة بينهما".

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بيان:



يوضح مطار الملك خالد الدولي أنه في يوم الاحد 19 شوال 1445 هـ، الموافق 28 أبريل 2024م، الساعه 19:34 أثناء هبوط رحلة طيران ناس رقم XY224 القادمة من الدوحة انحرفت الطائرة عن المدرج الرئيسي وتوقفت في الممر الأرضي المجاور مرورًا بالمنطقة الترابية العازلة بينهما، وبعد التأكد… — RUH |مطار الملك خالد (@KKIASA) April 28, 2024

وأضاف البيان: "وبعد التأكد من سلامة الركاب وسلامة الطائرة، أكملت الطائرة مسيرها إلى الموقف المخصص لها وتم نزول الركاب بسلام والاطمئنان على صحتهم من خلال إدارة المطار".

وتابع: "وتوضح إدارة مطار الملك خالد الدولي للجميع بأنه ولله الحمد لا يوجد أي إصابات بين الركاب، وجاري استكمال الإجراءات النظامية اللازمة".

منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

وتستضيف مدينة الرياض السعودية الاجتماع الخاص لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي تحت شعار "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية".

جائحة «كوفيد-19»

ويعتبر الاجتماع الأول من نوعه للمنتدى خارج مدينة دافوس السويسرية بعد جائحة «كوفيد-19».

ويشهد الاجتماع الذي يستمر يومين مشاركة أكثر من ألف مشارك من رؤساء الدول، وكبار المسؤولين والخبراء الدوليين وقادة الرأي والمفكرين، من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية في جميع أنحاء العالم، وذلك لمناقشة مختلف القضايا والتطورات الاقتصادية العالمية، بهدف إيجاد الحلول المشتركة ومواجهة التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية.

محادثات مهمة



وحسب صحيفة "عكاظ"، يتوقع أن تستضيف الرياض، اليوم الاثنين، محادثات مهمة على مستوى وزراء الخارجية العرب والأوروبيين ووزير الخارجية الأمريكي؛ للبحث في مستقبل قطاع غزة، الذي تمارس فيه إسرائيل أبشع الفظاعات.

وأعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أنها ستصل إلى الرياض الاثنين، لهذا الغرض.