وفاة المخرج والسيناريست عصام الشماع وتشييع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية فى تصريح خاص لـ"فيتو"، وفاة عصام الشماع المخرج والسيناريست المعروف، موضحا أن صلاة الجنازة ستقام اليوم من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر.

عصام الشماع

عصام الشماع ولد في 29 سبتمبر 1955، و درس الطب والجراحة في جامعة عين شمس، وحصل على البكالوريوس سنة 1982.



وهو مخرج وكاتب، وله العديد من اﻷعمال الفنية التي تحمل رؤى جديدة، منها المسلسلات التلفزيونية: "رجل من زمن العولمة" "نافذة على العالم" و"قمر 14"، كما كتب السيناريو للعديد من اﻷفلام منها "الجنتل" و"راندفو".

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آخر أعماله



وتضمنت أعمال "الشماع" فيلم "الفاجومي" الذي قام بكتابة السيناريو والإخراج له، ويحكى قصة حياة الشاعر المصرى أحمد فؤاد نجم فى 2011 تم انتخاب "الشماع" كنائب رئيس مجلس إدارة جمعية كتاب ونقاد السينما.

وكانت آخر أعماله سيناريو وحوار فيلم “أخلاق العبيد” بطولة خالد الصاوي ومن إنتاج عام 2017.