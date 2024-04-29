بدرية طلبة ترد على شائعات خلافها مع ياسمين عبد العزيز بسبب عدم حضورها زفاف ابنتها

علقت الفنانة بدرية طلبة على عدم حضور الفنانة ياسمين عبد العزيز لحفل زفاف ابنتها والذي أقيم مؤخرا بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والشخصيات العامة.

بدرية طلبة

وردت بدرية طلبة على تساؤل أحد متابعيها خلال بث مباشر عبر حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات "تيك توك" قائلة: "مش زعلانة من ياسمين طبعا الناس عندها ظروف وفي ناس كانت مسافرة وايه يعني لو مجتش.. مفيش خلافات بيني وبين ياسمين عبد العزيز هي حبيبتي وصاحبتي".

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بدرية طلبة وياسمين عبد العزيز

وكانت قد ترددت خلال الأيام الماضية شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود خلاف بين بدرية طلبة وياسمين عبد العزيز على خلفية عدم حضور الأخيرة حفل زفاف نجلة بدرية طلبة.

حفل زفاف ابنة بدرية طلبة

واحتفلت الفنانة بدرية طلبة، الأربعاء الماضي، بحفل زفاف ابنتها سلمى في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث لازمت بدرية ابنتها خلال تجهيزاتها قبل بدء الحفل، وحرصت على التواجد معها في غرفتها

وانتشر فيديو لها وهي تطلق الزغاريد، وفي نفس الوقت تبكي من الفرحة، وتحتضن ابنتها وسط مشاعر عديدة.