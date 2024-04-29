ظاهرة لم تحدث منذ عام 1803، مليارات الزيزان تستعد لغزو أمريكا

تستعد مليارات من حشرات الزيز، الصاخبة والمستعدة للتزاوج، لغزو الغابات الأمريكية وضواحيها، إذ ستنتشر مجموعتان محددتان منها في الوقت نفسه خلال الأسابيع المقبلة، في ظاهرة لم تحدث منذ عام 1803، عندما كان توماس جيفرسون رئيسًا، وهي السنة التي اشترت فيها الولايات المتحدة ولاية لويزيانا من فرنسا.

وتضم عائلة الزيز أكثر من 3000 نوع من الحشرات في العالم، ومعظمها يقضي حياته تحت الأرض، على شكل يرقات، ثم تخرج من الأرض عندما تصبح بالغة لتتكاثر.

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وبينما يظهر بعضها كل عام، تخرج أخرى تُسمى الزيز "الدوري" من الأرض، كل 13 أو 17 عامًا.

وهذا العام، تُعنى بالظاهرة مجموعتان من حشرات الزيز: المجموعة التاسعة عشرة التي تظهر كل 13 عامًا، وقد بدأت بالظهور في نورث وساوث كارولاينا، ثم ستليها في الغرب الأوسط (ميدويست) المجموعة الثالثة عشرة التي تظهر كل 17 عامًا. وفي وسط إلينوي في الشمال، قد تتواجد المجموعتان في المكان نفسه.

وقال عالم الحشرات جين كريتسكي، من جامعة ماونت سانت جوزف، والذي ابتكر تطبيقًا يُمكّن الجميع من جمع بيانات عن هذه الحشرات ذات العيون الحمراء، إن الزيز "يخرج من الأرض بأعداد كبيرة، ما يثير اهتمام الآباء والأطفال"، وتبقى هذه الظاهرة في الأذهان وتتناقل تفاصيلها الأجيال، على غرار مشاهدة الكسوف مثلًا.

وأوضح كريتسكي أن "هذا ما يفعله العلم: توضع فرضيات تقود إلى تنبؤات، ويتم التحقق من هذه التنبؤات (...) وهذا ينطوي على قيمة في وقت يسعى بعض الناس إلى الإساءة للعلم".

براعم أشجار البلوط



وتعتمد حشرات الزيز "الدورية" على أعدادها من أجل استمرار النوع وعدم انقراضه، وبفضل الجحافل التي تتزايد في الوقت نفسه، يتم إشباع الطيور، والثعالب، والراكون، والسلاحف، وغيرها من الحيوانات التي يعتمد نظامها الغذائي على هذه الحشرات، بحسب ما أوضح لوكالة "فرانس برس" الأستاذ في علم الأحياء بجامعة جورج واشنطن جون ليل.

وفي دراسة، نُشرت حديثًا في مجلة "ساينس"، أظهر ليل وزملاؤه أن مجموعة من الزيزان ظهرت في واشنطن عام 2021، تسببت في زيادة عدد اليرقات التي أهملتها الطيور لتنقض بدل ذلك على الزيزان.

أما النتيجة فكانت في زيادة استهلاك شتلات أشجار البلوط الصغيرة.

وتُظهر أبحاث أخرى أن السنوات التي تنتج خلالها أشجار البلوط معظم ثمارها تأتي دائمًا بعد عامين من ظهور الزيز. وكلما زاد عدد الثمار، يرتفع عدد الثدييات التي تتغذى عليها، ما يعزّز من خطر الإصابة بمرض "لايم" لدى البشر.

وأضاف ليل أن هذه الظاهرة "تؤكد وجود تأثيرات بيئية محتملة طويلة الأمد تبقى لسنوات بعد ظهور حشرات الزيز".

الاحترار المناخي



وتتميز ذكور الزيز بإصدارها صوتًا صاخبًا عند التزاوج. وقال مكتب شرطة نيوبيري في ولاية ساوث كارولاينا عبر "فيسبوك" هذا الأسبوع: "تلقينا مكالمات عدة بخصوص صوت يشبه صفارة الإنذار، أو العويل، أو الزئير".

وترى الباحثة في جامعة كنيتيكت كريس سايمن، أن تغير المناخ يُعطّل الساعات البيولوجية لحشرات الزيز.

وفي ظل الاحترار المناخي بالولايات المتحدة، توفّر الإطالة في موسم نمو النباتات مزيدًا من الغذاء وتسرّع نمو الزيز.

وقالت سايمن: "أتوقع أن أعدادًا إضافية من حشرات الزيز البالغة 17 عامًا ستتحول إلى أخرى عمرها 13 عامًا، وفي النهاية ستصبح هذه السمة جينية".

وأشار ليل إلى أن التوصل إلى معلومات بشأن أثر ذلك على الزيز على المدى البعيد، مسألة صعبة.