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رياضة

عامر حسين: إقامة قرعة كأس مصر الأسبوع القادم بنظامها المعتاد

كاس مصر، فيتو
كاس مصر، فيتو

أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أن هناك بنودا واضحة في لائحة المسابقات بشأن تأجيل المباريات المحلية حال وصول الأهلي والزمالك إلى نهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، مشيرًا إلى أن الدوري الإنجليزي سوف ينتهي يوم 19 مايو، ولكن بعد ذلك سيمتد الموسم في أوروبا لخوض المباريات الدولية.

مؤجلات النادي الأهلي

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "لو قمنا بحساب مواعيد انتهاء الدوري الإنجليزي، مع امتداد الموسم هناك لخوض المباريات الدولية، فسنجد أنه سيمتد حتى بداية شهر يوليو، بالإضافة إلى أن تأجيل المباريات للنادي الأهلي كان بسبب ارتباطاته الكثيرة".

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وأضاف: "وضعية البطولات الإفريقية تختلف عن أوروبا في ظل قرب المسافات وقلة عدد ساعات السفر هناك، ولدينا ظروف مختلفة لنا داخل مصر".

موعد معسكر منتخب مصر

وواصل: "تم الاتفاق حول مواعيد معسكرات منتخب مصر، سيتم منحه أسبوع إضافي قبل كل أجندة دولية، والتجمع القادم يوم 27 مايو، والأجندة الدولية تبدأ من يوم 3 إلى 11 يونيو".

وأكمل: "سنجري القرعة الأسبوع القادم لبطولة كأس مصر بنظامها المعتاد، وأي فريق سوف يقع أمام الأهلي والزمالك فلن يتم إقامة المباريات خلال شهر مايو، وسوف نحدد المواعيد لاحقا، لأننا لن نوقف الدوري من أجل إقامة مباريات الكأس".

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة المصرية، حقيقة الهجوم على عامر حسين عضو مجلس إدارة المصري لكرة القدم، والمشرف العام على المسابقات برابطة الأندية المحترفة والجبلاية، بعد إعلان الأخير عدم معرفة شيء عن تأجيل مباراة الأهلي وإنبي.

وقال أحمد دياب خلال استضافته ببرنامج "النجوم في رمضان"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "قرار تأجيل مباراة الأهلي وإنبي جاء بالإجماع من قبل مجلس إدارة الرابطة، وهو من المتعارف عليه خلال لائحة رابطة الأندية، تأجيل مباريات الأندية التي تشارك في البطولات القارية بـ 3 أيام فقط قبل المواجهة الداخلية، و4 أيام للمواجهات الخارجية وهو ما تم تطبيقه".

 

لم نخالف اللائحة

وأضاف رئيس رابطة الأندية المحترفة المصرية: "عامر حسين ليس عضوا في رابطة الأندية المصرية ولكن هو في لجنة المسابقات، ويجب أن يعلم الجميع أن هناك فرقا بين لجنة المسابقات بالجبلاية والرابطة، لم نخالف اللائحة مثلما قيل أو أشيع نحن نطبق اللوائح بحذافيرها".

وأشار أحمد دياب: "تأجيل مباراة إنبي والأهلي جاء بناء على اللوائح وليس تحايلا، وهذا الأمر تم لمنح الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر فرصة أكبر، وإعطاء المساحة الكاملة أمام منتخبنا الوطني قبل خوض البطولة الودية".

عامر حسين رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية، فيتو

تأجيل مباراة الأهلي وإنبي

وأضاف أحمد دياب: "عامر حسين أكد وقال إنه ليس على علم بتأجيل المباراة، وهو في الحقيقة ملهوش دعوة بالموضوع، لأننا مش بنخترع ولا بنعيد اختراع الذرة دي لائحة، ويجب تطبيقها وهذا ما فعلناه".

 

تطور الكرة السعودية واجهة مشرفة للعرب

وأبدى أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة المصرية، سعادته بالتطور الرهيب الذي تعيشه كرة القدم السعودية، خلال الفترة الأخيرة وجلب عدد كبير من النجوم، أصحاب الباع الطويل في الملاعب الأوروبية المختلفة لدوري روشن، في مقدمتهم البرتغالي كرستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزينا والبرازيلي نيمار دا سيلفا.

وقال أحمد دياب: "الكرة العربية تعيش الفترة الحالية أزهى عصورها، وسعيد بالمستوى الجيد الذي وصلا إليه الدوري السعودي مؤخرًا، تطور الدوري السعودي واجهة مشرفة للعرب".

 

رابطة الأندية حلت العديد من المشاكل

وأكد رئيس رابطة الأندية المحترفة المصرية: "الرابطة لعبت دورا كبيرا في حل العديد من المشاكل في الكرة المصرية، إنشاء الرابطة هي خطوة متأخرة 10 سنوات على الأقل، عن الدوريات القريبة منا".

وأشار دياب: "الجماهير تتوقع أن تقوم رابطة الأندية بحل جميع مشاكل الكرة المصرية، لكن لا بد من أن يعلموا أننا لسنا بمفردنا في المنظومة، لكننا حققنا 60 أو 70 % من المطلوب حتى الآن".

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