الجيش الأمريكي "يشتبك" مع 5 مسيرات فوق البحر الأحمر
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الإثنين، أن قواتها اشتبكت بنجاح مع 5 طائرات مسيّرة فوق البحر الأحمر، وفقًا لبيان.
وقالت القيادة إنها رأت أن "الطائرات بدون طيار تمثل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة".
ولم توضح القيادة المركزية الأمريكية إن كانت قد أسقطت الطائرات المسيّرة تلك أم لا.
ويوم السبت الماضي، أكد الجيش الأمريكي في بيان نقلته رويترز أن الحوثيين أطلقوا ثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن باتجاه البحر الأحمر من مناطق في اليمن، الأمر الذي ألحق أضرارًا طفيفة بواحدة من السفينتين هي السفينة أندروميدا ستار.
وأكدت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" على منصة "إكس" أن صاروخًا سقط في محيط سفينة ثانية تحمل اسم مايشا، لكنها لم تتعرض لأضرار.
أضافت في بيان، أن السفينة ترفع علم أنتيجوا/باربودا، وتشغلها ليبيريا، والسفينة MV Andromeda Star، وهي سفينة مملوكة للمملكة المتحدة وترفع علم بنما وتشغلها سيشيل.
وأبلغت سفينة MV Andromeda Star عن أضرار طفيفة، لكنها تواصل رحلتها. ولم يتم الإبلاغ عن إصابات أو أضرار أخرى من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية في هذا الوقت، وفق البيان.
وفي وقت سابق من اليوم أعلن الحوثيون، إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ9 في المجال الجوي لمحافظة صعدة باليمن.
وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، في: «انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وردًّا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، استهدفت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية السفينة النفطية البريطانية أندروميدا ستار بعدد من الصواريخ المناسبة، أدت إلى إصابة السفينة بشكل مباشر».
وأضاف: "نجحت قوات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة اليمنية في إسقاط طائرة أمريكية في أجواء محافظة صعدة، في أثناء قيامها بمهام عدائية، وقد تم استهدافها بصاروخ مناسب».
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