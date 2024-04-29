وفد حماس يسلم مصر رد الحركة على مقترح وقف إطلاق النار في غزة اليوم

غزة الآن ، أكد مسئول رفيع في حماس أنه لا توجد قضايا كبيرة في ملاحظات الحركة بشأن الاقتراح الأخير المقدم من إسرائيل ومصر حول اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وفقا لما أعلنه لوكالة فرانس برس أمس.

وقال المسئول في حماس الذي اشترط عدم كشف هويته: "الأجواء إيجابية ما لم تكن هناك عراقيل إسرائيلية جديدة".

وأضاف: "لا قضايا كبيرة في الملاحظات والاستفسارات التي تقدمها حماس بشأن ما تضمنه الرد".

وأوضح المسئول أن وفدا لحماس برئاسة خليل الحية سيقدم رد الحركة على اقتراح الهدنة خلال اجتماع مع وسطاء مصريين وقطريين في القاهرة اليوم الإثنين.

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واندلعت الحرب، التي دخلت الآن شهرها السابع، بسبب هجوم شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر مما أدى بحسب الإحصاءات الإسرائيلية إلى مقتل 1200 واحتجاز 253 رهينة.

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس التي تسيطر على غزة في عملية عسكرية تقول السلطات الصحية في القطاع إنها أودت حتى الآن بحياة أكثر من 34 ألفا من الفلسطينيين، منهم 66 في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

غارة إسرائيلية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة

وكانت قوات الاحتلال قد شنت أمس غارة إسرائيلية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

أعلن موقع روتر الإسرائيلي مقتل 3 جنود وإصابة 11 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في غزة.

وكانت قد أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الأحد، أن عناصرها استدرجوا قوة إسرائيلية وأوقعوها بكمين ألغام في شارع السكة بمنطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام: "مجاهدونا استخدموا في الكمين عبوات ناسفة وصواريخ "F16" أطلقت على المدنيين ولم تنفجر".

القنابل الإسرائيلية غير المنفجرة

وأفادت صحيفة «الجارديان» البريطانية، نقلا عن مسؤول أممي بارز، بأن جزء كبير من القنابل الإسرائيلية غير المنفجرة في قطاع غزة قد تستغرق إزالتها 14 عاما.

وأشارت «الجارديان» وفقا للمسؤول الأممي، إلي أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة خلف نحو 37 مليون طن من الأنقاض، مضيفا "10% من الذخائر التي يتم إطلاقها في الحرب لم تنفجر ما يعقد المهمة بشكل كبير".