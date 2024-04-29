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رياضة

حسام المندوه يوضح حقيقة رفض شيكابالا لعب مباراة دريمز

حسام المندوه، أمين
حسام المندوه، أمين صندوق الزمالك، فيتو

أكد حسام المندوه، أمين صندوق الزمالك، أنه كان هناك شعور بأن بطولة الكونفدرالية تبتعد بعد التعادل مع دريمز بالذهاب في نصف النهائي.

وقال المندوه خلال حواره برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لاعبو الزمالك كانوا رجالا كعادتهم وقت الأزمات، المباراة كانت ممتلئة بجماهير دريمز ومع ذلك كان يمكننا إضافة أكثر من 3 أهداف".

وأكمل: "لاعبو الزمالك كانوا واثقين منذ السفر من القاهرة أننا سنفوز، وشيكابالا كان يؤكد على المكسب للاعبين".

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وأضاف: "الأجواء كانت صعبة سواء الجو أو الجماهير أو الإصابات التي تعرض لها الفريق قبل المباراة مثل شيكابالا نداي".

وأشار: "لماذا يتم انتقاد شيكابالا باستمرار، ما يدور حول طلبه الخروج من المباراة لأنه لن يشارك غير صحيح، فهو تعرض للإصابة بالعضلة الأمامية".

وأتم: "سيكون هناك مكافأة بالحصول على 50% إضافية من قيمة مكافأة اللائحة صافية من الضرائب".

زيزو يقود الزمالك لنهائي الكونفدرالية، فيتو

 

الزمالك يتأهل لنهائي الكونفدرالية

تأهل نادي الزمالك الكونفدرالية الأفريقية، بعد فوزه على دريمز الغاني، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد بابا يارا كوماسي، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز الزمالك في مجموع مباراتي الذهاب والغياب بثلاثية نظيفة، بعد انتهاء مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي.

وكان الزمالك فاجأ نظيره الغاني بالسيطرة على الكرة مع الدقائق الأولى، حيث سدد سيف الجزيري كرة من داخل منطقة الجزاء ولكن ضعيفة أمسك بها سولومون اجبسي حارس دريمز، وبعدها أرسل المثلوثي تمريرة طولية من منتصف الملعب أمسك بها الحارس من داخل منطقة الجزاء.

 

وفي الدقيقة 11، سدد مصطفى شلبي الكرة من على حدود منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس سولومون اجبسي لتمر فوق العارضة لخارج الملعب إلى ركلة ركنية، لينجح الزمالك في إحراز هدف منها عن طريق حمزة المثلوثي الذي استغل عرضية زيزو من ركلة ركنية وقابلها المثلوثي بتسديدة سكنت الشباك.

بعدها ضغط فريق دريمز وأهدر أكثر من فرصة عن طريق جون أنتوي وبواتينج منساه، قبل أن ينجح الزمالك في إحراز الهدف الثاني عن طريق سامسون أكينيولا في الدقيقة 27، بعد تبادل رائع للكرة وصلت إلى سامسون على حدود منطقة الجزاء ليراوغ مدافع دريمز ويطلق تسديدة قوية في الشباك.

وفي الدقيقة 35، أهدر دريمز فرصة أخرى عن طريق جون أنتوي الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها عواد وتابعها جون أنتوي بتسديدة ثانية ولكن أمسك بها عواد بثبات، قبل أن يهدر دريمز فرصة مزدوجة أخرى بانفراد تصدى له عواد وارتدت إلى مهاجم دريمز أطاح بها خارج المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بثنائية نظيفة. 

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء الزمالك ونجح في امتصاص حماس لاعبي دريمز من خلال السيطرة على مجريات الأمور وتبادل الكرة، قبل أن ينجح مصطفى شلبي في إحراز الهدف الثالث للأبيض بالدقيقة 59 بعد تمريرة بينية من سيف الجزيري لينفرد مصطفى شلبي بالمرمى ويسددها أرضية في الشباك.

بعدها تراجع أداء دريمز في ظل حالة الإحباط التي سيطرت على لاعبيه، فيما أجرى جوزيه جوميز بعض التغييرات لتنشيط الفريق، لينتهي للقاء بفوز الزمالك على دريمز بثلاثية نظيفة.

وكان الزمالك تعادل مع نظيره دريمز الغاني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما  مساء الأحد الماضي باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تأهل الزمالك ودريمز إلى نصف نهائي الكونفدرالية

وكان فريق الزمالك تأهل لدور نصف النهائي عقب الفوز على مودرن فيوتشر بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

في المقابل، تأهل فريق دريمز عقب الفوز على الملعب المالي بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين أيضًا.

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الزمالك الكونفدرالية حسام المندوه دريمز شيكابالا الماتش

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