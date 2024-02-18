أخبار الحوادث اليوم، ضبط سلع غذائية بكميات كبيرة في مخازن المحتكرين.. إحالة أوراق قاتل زوجته إلى المفتي.. مرتضى منصور يطعن على حبسه سنة

نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء ومن أهمها:

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم التموينية المكبرة لضبط المحتكرين ومستغلي الأزمة الاقتصادية.

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أمر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيقٍ عاجلٍ فيما رصده مركز الإعلام والرصد برئاسة الهيئة عبر العديد من وسائل الإعلام، من مخالفاتٍ بمستشفى "قويسنا" المركزي كشفت عنها زيارة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، حال تفقده سَير العمل بالمستشفى.

أحالت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية برئاسة المستشار سلامة جاب الله رئيس المحكمة اليوم الأحد، أوراق المتهم بقتل زوجته بدائرة مركز شرطة فاقوس لفضيلة مفتى الديار المصرية لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه من عدمه.

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم على أحكام للسجن المشدد 15 سنة لـ 20 متهما بقضية فض اعتصام رابعة.

سوزي الأردنية، كشفت مصادر أمنية مطلعة عن كواليس حبس فتاة التيك توك سوزي الأردنية حوالي 45 ساعة داخل حجز قسم شرطة المطرية التابع لسكنها.

تقدم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق بتظلم أمام المحكمة الاقتصادية علي الحكم الصادر ضده بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من دفاع المتهم قذافي فراج عبد العاطي، المعروف إعلاميا بـ "سفاح الجيزة"، وتأييد إعدامه لاتهامه بقتل شقيقة زوجته.

شهدت محافظة الجيزة صباح اليوم الأحد، حادثا مأساويا، حيث لقيت أسرة مكونة من 5 أفراد هم أب وأم وأبناؤهما الثلاثة، مصرعها في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة الصف.

اعتمد اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، حركة محدودة لضباط مباحث المديرية.

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