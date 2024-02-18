الإثنين 19 فبراير 2024
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ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم، ضبط سلع غذائية بكميات كبيرة في مخازن المحتكرين.. إحالة أوراق قاتل زوجته إلى المفتي.. مرتضى منصور يطعن على حبسه سنة

سلع غذائية، فيتو
سلع غذائية، فيتو

 

نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء ومن أهمها: 

 

سكر ودقيق وأرز أبرزها، ضبط 372 طن سلع غذائية فى مخازن المحتكرين

واصل  قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم التموينية المكبرة لضبط المحتكرين ومستغلي الأزمة الاقتصادية.

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النيابة الإدارية تحقق في فساد مستشفى قويسنا المركزى

أمر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيقٍ عاجلٍ فيما رصده مركز الإعلام والرصد برئاسة الهيئة عبر العديد من وسائل الإعلام، من مخالفاتٍ بمستشفى "قويسنا" المركزي كشفت عنها زيارة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، حال تفقده سَير العمل بالمستشفى.

جنايات الشرقية تحيل أوراق قاتل زوجته إلى المفتي

أحالت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية برئاسة المستشار سلامة جاب الله رئيس المحكمة اليوم الأحد،  أوراق المتهم بقتل زوجته بدائرة مركز شرطة فاقوس لفضيلة مفتى الديار المصرية لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه من عدمه.

النقض تؤيد السجن المشدد 15 عاما للمتهمين في فض اعتصام رابعة

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم على أحكام  للسجن المشدد 15 سنة لـ 20 متهما  بقضية فض اعتصام رابعة.

ليلة بكت فيها سوزي الأردنية، مصادر تكشف تفاصيل 45 ساعة حجز

سوزي الأردنية، كشفت مصادر أمنية مطلعة عن كواليس حبس فتاة التيك توك سوزي الأردنية  حوالي 45 ساعة داخل حجز قسم شرطة المطرية التابع لسكنها.

مرتضى منصور يطعن على حبسه سنة مع الإيقاف لسب الخطيب

تقدم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق بتظلم أمام المحكمة الاقتصادية علي الحكم الصادر ضده بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

تأييد إعدام سفاح الجيزة بتهمة قتل شقيقة زوجته

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من دفاع المتهم قذافي فراج عبد العاطي، المعروف إعلاميا بـ "سفاح الجيزة"، وتأييد إعدامه لاتهامه بقتل شقيقة زوجته.

مصرع أسرة من 5 أفراد في انقلاب سيارة بالصف

شهدت محافظة الجيزة صباح اليوم الأحد، حادثا مأساويا، حيث لقيت أسرة مكونة من 5 أفراد هم أب وأم وأبناؤهما الثلاثة، مصرعها في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة الصف.

حركة تنقلات محدودة لرؤساء المباحث بالقليوبية

اعتمد اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، حركة محدودة لضباط مباحث المديرية.

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الإدارة العامة لشرطة التموين الازمة الاقتصادية المتهم بقتل زوجته المحكمة الإقتصادية المستشار مرتضي منصور فساد مستشفى قويسنا

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