ليلة بكت فيها سوزي الأردنية، مصادر تكشف تفاصيل 45 ساعة حجز

سوزي الأردنية، كشفت مصادر أمنية مطلعة عن كواليس حبس فتاة التيك توك سوزي الأردنية حوالي 45 ساعة داخل حجز قسم شرطة المطرية التابع لسكنها.

وأوضحت المصادر أن سوزي لم تنم طوال فترة حجزها بالقسم ومنذ لحظة دخولها دخلت في نوبة بكاء شديدة وظلت تحدث نفسها ومن حولها من المحتجزين “أنا ما عملتش حاجة لكل ده.. كل ده علشان فيديو واحد بس !! ثم دخلت في نوبة بكاء مرة آخري وحدثت نفسها قائلة ”لو ما كنتش طلعت أبويا معايا في الفيديو ما كنش زماني محبوسة هنا".

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وأكدت المصادر إنها ظلت بهذة الحالة حتي قرار قاضي المعارضات بإخلاء سبيلها.

وكان قرر قاضي المعارضات، إخلاء سبيل البلوجر سوزي الأردنية، صاحبة تريند الشارع اللي وراه، فيما قررت النيابة العامة الاستئناف على القرار.

سوزي الأردنية تعيش بالمطرية.. عاشت 11 عاما بالأردن

وتبين من التحريات أن سوزي الأردنية من منطقة المطرية في القاهرة، أطلقت على نفسها اسم سوزي الأردنية نسبة لوجود عدد كبير من أقاربها في الأردن، كما أن والديها من أصول مصرية لكنها عاشت في الأردن 11 عامًا، لذا حصلت على الجنسية الأردنية وبعد انفصال والديها انتقلت للعيش في مصر مع والدتها.

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شقيقتها التوأم من ذوي الاحتياجات الخاصة

كما تبين أن لديها شقيقتين، مي ومودة، وهي متعلقة بشقيقتها مي (توأمها) من ذوي الاحتياجات الخاصة وتصاحبها في الكثير من الفيديوهات.

اتهمت باستغلال شقيقتها والمتاجرة بها

وأضافت التحريات أنها كانت تقدم فيديوهات مع شقيقتها مي لأنها كانت تحفظ القرآن الكريم، إلا أنها توقفت عن الظهور معها في الفيديوهات لاتهام البعض لها بمحاولتها استغلال شقيقتها من أجل المتاجرة بها.

التهم الموجهة لسوزي الأردنية

ووجهت النيابة لها تهمة استغلال شقيقتها من ذوي الهمم مستغلة الإعاقة الذهنية التي تعاني منها لجذب تعاطف المتابعين وتحقيق الأرباح، وانتهكوا (هي ووالدها) حرمة الحياة الخاصة، وتبادلا السباب والشتائم، والاتهامات بالنصب وممارسة الفاحشة.

أقوال والد سوزي

كما قال والد سوزي أمام جهات التحقيق: "أنا ماليش دعوة باللي قالته ومكنتش اعرف إنها بتصور لايف وقت السباب والشتائم والمشادة التي دارت بيني وبينها".

سوزى عن الأرباح

وقالت "سوزي الأردنية" عن الأرباح التي تتقاضاها إنها تتقاضى أرباحًا مالية بالدولار.

بلاغات ضدها في فيديوهات خارجة عن الآداب العامة

وتقدم مجموعة من المحامين، ببلاغات إلى النائب العام ضد "سوزي" لإنشائها وبثه فيديوهات يعتبرها المبلغون «خارجة عن الآداب العامة والقيم الأخلاقية للمجتمع» وتحتوي على مضمون يتعدى على القيم الأسرية وهدم القيم الأسرية، لأنها نشرت بثا مباشرا على مواقع التواصل الاجتماعي عبارة عن وصلة من السب والتحقير لوالدها على العامة بتفاصيل من حياتها الشخصية، واشتهر بعبارة الشارع اللى وراه.