ضبط 43 قضية اتجار بالنقد الأجنبي بمضبوطات 21 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى



وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 43 قضية "اتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 21 مليون جنيه.

Advertisements



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.



وفى سياق آخر، باشرت النيابة العامة التحقيقات فى واقعة ضبط مخزنين بداخلهما أطنان من السكر وزيوت الطعام بالقاهرة وأمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وإعداد تقرير بشأنها لبيان صلاحيتها.

وكانت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة تمكنت من ضبط القائم على مخزنين بدون ترخيص بالقاهرة لقيامه بتخزين كميات من السلع الغذائية بقصد حجبها عن التداول لبيعهم بأزيد من السعر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخلهما قرابة 30 طن سكر – 16800 عبوة زيت طعام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

العثور على 30 طن سكر داخل مخزنين بالقاهرة

جاء ذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ