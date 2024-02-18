الأحد 18 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

سكر ودقيق وأرز أبرزها، ضبط 372 طن سلع غذائية فى مخازن المحتكرين

ضبط أطنان من الدقيق،فيتو
ضبط أطنان من الدقيق،فيتو

واصل  قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم التموينية المكبرة لضبط المحتكرين ومستغلي الأزمة الاقتصادية.

سكر ودقيق وأرز أبرزهم.. ضبط 372 طن سلع غذائية فى مخازن المحتكرين 

 

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة باشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 731 قضية حجب سلع تموينية متنوعة  بلغت إجمالى مضبوطاتها قرابة 372 طن سلع تموينية أبرزها"46 طن دقيق- 37 طن سكر - 36 طن أرز - 90 طن أعلاف حيوانية"- 153 ألف لتر مواد بترولية-21 ألف عبوة سجائر).
 

Advertisements

ضبط 43 قضية اتجار بالنقد الأجنبي بمضبوطات 21 مليون جنيه

قرار النيابة بعد العثور على مخزنين بداخلهما أطنان السكر وزيوت الطعام 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.

 

 

وفى سياق آخر،شنت ‏مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين وأقسام الشرطة المختصة بأنحاء المحافظة، عدة حملات تموينية، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.  

 

وتمكنت الحملة من ضبط 15,3 طن دقيق، 1850 كرتونة مكرونة،6.5 طن فول، 651 بالتة جبنة، ١٥ طن أرز شعير، 1058 شيكارة أرز، و391  كرتونة زيت بعدد من المحال التجارية ومخازن السلع الغذائية بغرض الإخفاء والحجب عن الأسواق لرفع الأسعار.  

مجال الرقابة التموينية  

أسفرت الحملات عن تحرير 24 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، 3 محاضر إدارة بدون ترخيص، 12 محضر سلع مجهولة المصدر، 21 محضرا لعدم حمل شهادة صحية، ومحضر لعدم الإعلان عن المقررات التموينية، 11 محضرا لعدم الإعلان عن الأوكازيون، 4 محاضر عدم الإعلان عن المخازن.   

جانب من المضبوطات،فيتو 

مجال الرقابة على المخابز 

كما تم تحرير 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرين توقف عن الإنتاج، 18 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، 14 محضرا لعدم إعطاء بون صرف للخبز، ١ محضر لعدم وجود ميزان، 22 محضرًا لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضر عدم وجود سجل بالمخبز.  

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أجهزة وزارة الداخلية الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة جهود أجهزة وزارة الداخلية حجب السلع عن التداول حجب السلع عن التداول بالأسواق حجب سلع تموينية قطاع الأمن العام

مواد متعلقة

قرار النيابة بعد العثور على مخزنين بداخلهما 30 طن سكر وزيوت الطعام 

أكاديمية الشرطة تنظم ورشة العمل التدريبية الـ 33 للكوادر الإدارية بالوزارات 

العثور على 30 طن سكر و16800 عبوة زيت داخل مخزنين بالقاهرة

خلال 24 ساعة.. ضبط 102 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 62 ألف حكم قضائى

ضبط 5 أشخاص لسرقتهم أموال شخصين ومنزل في الجيزة والوادي الجديد

حصاد 24 ساعة.. تحرير 19779 مخالفة مرورية متنوعة

الأحوال المدنية: قوافل متنقلة لاستخراج الشهادات وبطاقات المواطنين فى المحافظات

ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية في الإسماعيلية والمنوفية

الأكثر قراءة

أبرزهم القائم بأعمال المرشد، قرار تركي بسحب الجنسية من بعض عناصر جماعة الإخوان

إصابة عبدالله الرويشد بجلطة وفجر السعيد تكشف آخر تطورات حالته الصحية

يمن الحماقي تكشف السبب الجوهري في الأزمة الإقتصادية

خيانة زوجية، القصة الكاملة لـ فضيحة القطامية، سيدة وعشيقها داخل الشقة والزوج يضبط المتهم فى دولاب غرفة النوم

والد زوجة ولي عهد الأردن، معلومات عن الشيخ السعودي الراحل خالد السيف

تركي الشيخ من دار الأوبرا: تأثير محمد بن سلمان علي العالم كله

مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين فى حادث على طريق إسكندرية الصحراوى (صور)

عم ربيع الفكهاني: أنا مديون بـ70 ألف جنيه ونفسي الفلسطينيين ياكلوا ويعيشوا

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف حفريات في المغرب تساعد في بناء فرضيات حول الديناصورات خلال العصر الطباشيري

سيدة تدعي الحمل 17 مرة للحصول على إعانات مالية

الأمير هاري يسعى لمصالحة عائلية بعد مرض والده

الذكاء الاصطناعي يتهم العائلة المالكة بقتل الأميرة ديانا عمدا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الالومنيوم في السوق اليوم الاحد

ارتفاع سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي مساء تعاملات اليوم الأحد 18-2-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأحد

4 بيانات أساسية لإتمام الحوالات البنكية بنجاح

المزيد

انفوجراف

لولا دا سيلفا.. رئيس البرازيل الذي سكن قلوب العرب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء عن بائع البرتقال عم ربيع حسن: طبق أوامر سيدنا النبي عن الأقصى

من القرآن الكريم والسنة النبوية، تعرف على فضل ذكر الله ودوره في التخلص من الهم والخوف

هل الإنسان مخير أم مسير؟ الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية