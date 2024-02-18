سكر ودقيق وأرز أبرزها، ضبط 372 طن سلع غذائية فى مخازن المحتكرين

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم التموينية المكبرة لضبط المحتكرين ومستغلي الأزمة الاقتصادية.

سكر ودقيق وأرز أبرزهم.. ضبط 372 طن سلع غذائية فى مخازن المحتكرين

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة باشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 731 قضية حجب سلع تموينية متنوعة بلغت إجمالى مضبوطاتها قرابة 372 طن سلع تموينية أبرزها"46 طن دقيق- 37 طن سكر - 36 طن أرز - 90 طن أعلاف حيوانية"- 153 ألف لتر مواد بترولية-21 ألف عبوة سجائر).



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وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.

وفى سياق آخر،شنت ‏مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين وأقسام الشرطة المختصة بأنحاء المحافظة، عدة حملات تموينية، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

وتمكنت الحملة من ضبط 15,3 طن دقيق، 1850 كرتونة مكرونة،6.5 طن فول، 651 بالتة جبنة، ١٥ طن أرز شعير، 1058 شيكارة أرز، و391 كرتونة زيت بعدد من المحال التجارية ومخازن السلع الغذائية بغرض الإخفاء والحجب عن الأسواق لرفع الأسعار.

مجال الرقابة التموينية

أسفرت الحملات عن تحرير 24 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، 3 محاضر إدارة بدون ترخيص، 12 محضر سلع مجهولة المصدر، 21 محضرا لعدم حمل شهادة صحية، ومحضر لعدم الإعلان عن المقررات التموينية، 11 محضرا لعدم الإعلان عن الأوكازيون، 4 محاضر عدم الإعلان عن المخازن.

جانب من المضبوطات،فيتو

مجال الرقابة على المخابز

كما تم تحرير 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرين توقف عن الإنتاج، 18 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، 14 محضرا لعدم إعطاء بون صرف للخبز، ١ محضر لعدم وجود ميزان، 22 محضرًا لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضر عدم وجود سجل بالمخبز.

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