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محافظات

حركة تنقلات محدودة لرؤساء المباحث بالقليوبية

امن القليوبية، فيتو
امن القليوبية، فيتو

اعتمد اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، حركة محدودة لضباط مباحث المديرية.

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حركة تنقلات  لضباط الشرطة بالقليوبية 

وشملت الحركة التي أشرف عليها اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، نقل المقدم مصطفي دياب رئيسا لمركز شرطة طوخ، والمقدم محمد حجاج رئيسا لمباحث شبرا الخيمة ثان، والمقدم محمد شديد رئيسا مباحث الخصوص، والمقدم محمد خليفة رئيسا لمباحث مركز الخانكة، والمقدم أحمد عبد الجليل رئيسا لمباحث مركز قليوب، والمقدم مصطفي كامل رئيسا لمباحث قسم قها.

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تفاصيل حركة تنقلات  لضباط الشرطة بالقليوبية 

كما تم الإبقاء على المقدم أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، والمقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، والمقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، والمقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز كفر شكر، والمقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها، والمقدم أحمد سامى رئيس مباحث قسم ثان بنها، والمقدم محمد رفعت أبو سريع رئيس مباحث قسم اول بنها، والمقدم يوسف الشامى رئيس مباحث قسم قليوب، والمقدم وائل عابدين رئيس مباحث قسم أول العبور، والمقدم اسلام سمير رئيس مباحث قسم ثان العبور.

 

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أحمد عصر رئيس مباحث قسم اول شبرا الخيمة اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية المباحث الجنائية بالقليوبية أول شبرا الخيمة

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