مرتضى منصور يطعن على حبسه سنة مع الإيقاف لسب الخطيب
تقدم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق بتظلم أمام المحكمة الاقتصادية علي الحكم الصادر ضده بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وكانت محكمة النقض في مصر قضت بتأييد الحكمين الصادر ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وذلك برفضها الطعنين المقدمين منه على الحكمين
كما رفضت محكمة النقض دعوى تنازع الاختصاص التي أقامها مرتضى مدعيًا فيها صدور حكمين متناقضين من الاقتصادية وجنح العجوزة بشأن نفس الواقعة.
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