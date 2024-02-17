السبت 17 فبراير 2024
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حوادث

ضبط 160 كيلو حشيش بقيمة 8 ملايين جنيه بحوزة عنصرين إجراميين

حشيش وسلاح ناري،
حشيش وسلاح ناري، فيتو

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين بنطاق محافظتي القاهرة– القليوبية قدرت قيمتها المالية بحوالى 8 ملايين جنيه.

ضبط 160 كيلو حشيش وسلاح نارى بحوزة عنصرين إجراميين فى القاهرة والقليوبية 

أكدت معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية قيام عنصرين إجراميين بالاتجار في المواد المخدرة.

 

وتم استهدافهما وأمكن ضبطهما بنطاق محافظتي "القاهرة – القليوبية"، وبحوزتهما (160 كيلو جرام من مخدر الحشيش - بندقية آلية - خزينة بداخلها عدد من الطلقات - 2 سيارة).

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 وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسيارتان لنقل وترويج المواد المخدرة والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة 8 ملايين جنيه.
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

جاء ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

 

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الاتجار في المواد المخدرة الامن العام القاهرة والقليوبية كيلو حشيش عنصرين إجراميين قطاع الأمن العام مديرية أمن القاهرة مديرية أمن القليوبية

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