الأحد 18 فبراير 2024
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حوادث

مصرع أسرة من 5 أفراد في انقلاب سيارة بالصف

مصرع أسرة من 5 أفراد
مصرع أسرة من 5 أفراد في انقلاب سيارة بالصف،فيتو

شهدت محافظة الجيزة صباح اليوم الأحد، حادثا مأساويا، حيث لقيت أسرة مكونة من 5 أفراد هم أب وأم وأبناؤهما الثلاثة، مصرعها في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة الصف.. انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة ونقل الضحايا إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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مصرع أسرة بكاملها فى حادث بالصف

 

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث سير أعلى الطريق الصحراوي بنطاق مركز شرطة الصف، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ورجال الشرطة إلى مكتان الحادث، وتبين من خلال المعاينة الأولية، انقلاب سيارة ملاكي كان يستقلها رجل مع زوجته وأبناؤهما الثلاثة، وقد أسفر الحادث عن مصرع الأسرة بأكملها.. تعامل رجال المرور والأجهزة المختصة مع الموقف وتم إخراج جثامين الضحايا ونقلتها سيارات الإسعاف إلى مشرحة المستشفى، فيما تمكن رجال المرور من تنظيم حركة السير بالطريق بعد أن تسبب الحادث فى ظهور كثافات كبيرة، خصوصا أمام القادمين من مناطق الصف اتجاه مناطق الجنوب.

النيابة العامة تحقق فى مصرع أسرة كاملة بالصف

من جهتها بدأت النيابة العامة فى الجيزة التحقيق فى واقعة مصرع أسرة كاملة فى حادث انقلاب سيارة ملاكي، أعلى الطريق الصحراوى، حيث انتقل رجال النيابة إلى مكان الحادث لإجراء المعينات القانونية، كما انتقلوا إلى مشرحة المستشفى لمناظرة جثامين الضحايا، وتم تكليف الطب الشرعي بإجراء الصفحة التشريحية وإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة، وصرحت بدفن الجثامين وتولت التحقيق.

 

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