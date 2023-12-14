نشرة أخبار مصر.. تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق، وتدريس الإيطالية بالمدارس الحكومية كلغة ثانية في العام الجديد

نشر قسم أخبار مصر خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نوجزها في النشرة التالية:

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية غدا من الساعة الرابعة فجرا حتى الثامنة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تكون كثيفة على مدن القناة ووسط سيناء.

وقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مذكرة تفاهم مع ميشيل كواروني سفير دولة إيطاليا بالقاهرة؛ بهدف بدء التعاون بين الطرفين لإدراج تدريس اللغة الايطالية في جميع المدارس الحكومية المصرية بدءًا من الصف الأول الإعدادي وحتى المرحلة الثانوية من العام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

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قامت الشركة المصرية لتشغيل مترو الأنفاق بتركيب وتفعيل ماكينات TVM لصرف التذاكر وتجديد الاشتراكات وشحن محفظة التذاكر، حيث تم تركيب وتوزيع ماكينات الصراف الآلي على جميع محطات الخطين الأول والثاني طبقا لكثافة الركاب بالمحطات، والتي تتميز بسهولة الاستخدام من خلال شاشة مستخدم سهلة الاستخدام تعرض بيانات إمكانيات الماكينة من خلال اللغة العربية أو الإنجليزية ويمكن للمستخدم التبديل بينهما حسب الاختيار.

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية ، اليوم الخميس، عن الممارسة رقم (1) لسنة 2024/2023 لاستيراد أرز هندي أبيض طبيعي تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% إنتاج محصول 2024/2023 معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لتلبية احتياجات المواطنين.

أنهت الهيئة القومية للسكك الحديد كافة الاستعدادات لافتتاح محطة بشتيل لخدمة قطارات الصعيد، والتي تعول عليها الهيئة لتقديم أفضل خدمة للركاب القادمين من الصعيد للقاهرة.

واصل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار لقاءاته الرسمية في ثاني أيام زيارته للعاصمة القطرية الدوحة، حيث التقى مع الدكتور سعد الخرجي رئيس السياحة في قطر، وبدر محمد المير الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية.

اختتم وفد دولة الكونغو الديمقراطية، برئاسة الدكتور كريستيان نتومبا، رئيس مجلس إدارة وكالة تنظيم الأدوية بالكونغو الديمقراطية ACOREP، زيارته لهيئة الدواء المصرية، والتي استمرت لمدة أربعة أيام.

