الخميس 14 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ملفات وحوارات

نشرة أخبار مصر.. تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق، وتدريس الإيطالية بالمدارس الحكومية كلغة ثانية في العام الجديد

توقعات بشبورة على
توقعات بشبورة على عدد من الطرق صباح الجمعة، فيتو

نشر قسم أخبار مصر خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نوجزها في النشرة التالية:

طقس الغد، تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية غدا من الساعة الرابعة فجرا حتى الثامنة صباحا  على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تكون كثيفة على مدن القناة ووسط سيناء.

من العام الجديد، تدريس الإيطالية بالمدارس الحكومية كلغة ثانية اختيارية بالإعدادي والثانوي

وقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مذكرة تفاهم مع ميشيل كواروني سفير دولة إيطاليا بالقاهرة؛ بهدف بدء التعاون بين الطرفين لإدراج تدريس اللغة الايطالية في جميع المدارس الحكومية المصرية بدءًا من الصف الأول الإعدادي وحتى المرحلة الثانوية من العام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

Advertisements

 

لبيع التذاكر وتجديد الاشتراكات، تركيب ماكينات الصراف الآلي (TVM) بمحطات مترو الخط الأول والثاني

قامت الشركة المصرية لتشغيل مترو الأنفاق بتركيب وتفعيل ماكينات TVM لصرف التذاكر وتجديد الاشتراكات وشحن محفظة التذاكر، حيث تم تركيب وتوزيع ماكينات الصراف الآلي على جميع محطات الخطين الأول والثاني طبقا لكثافة الركاب بالمحطات، والتي تتميز بسهولة الاستخدام من خلال شاشة مستخدم سهلة الاستخدام تعرض بيانات إمكانيات الماكينة من خلال اللغة العربية أو الإنجليزية ويمكن للمستخدم التبديل بينهما حسب الاختيار.

التموين: استيراد 20 ألف طن أرز هندي أبيض لتلبية احتياجات المواطنين

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية ، اليوم الخميس، عن الممارسة رقم (1) لسنة 2024/2023 لاستيراد أرز هندي أبيض طبيعي تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% إنتاج محصول 2024/2023 معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لتلبية احتياجات المواطنين. 

كل ما تريد معرفته عن "بشتيل" أكبر محطة للقطارات على خطوط قبلي

أنهت الهيئة القومية للسكك الحديد كافة الاستعدادات لافتتاح محطة بشتيل لخدمة قطارات الصعيد، والتي تعول عليها الهيئة لتقديم أفضل  خدمة للركاب القادمين من الصعيد للقاهرة.

وزير السياحة يلتقي رئيسي السياحة والخطوط الجوية في قطر

واصل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار لقاءاته الرسمية في ثاني أيام زيارته للعاصمة القطرية الدوحة، حيث التقى مع الدكتور سعد الخرجي رئيس السياحة في قطر، وبدر محمد المير الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية.

هيئة الدواء تبحث تصدير الدواء المصري للكونغو

اختتم وفد دولة الكونغو الديمقراطية، برئاسة الدكتور كريستيان نتومبا، رئيس مجلس إدارة وكالة تنظيم الأدوية بالكونغو الديمقراطية ACOREP، زيارته لهيئة الدواء المصرية، والتي استمرت لمدة أربعة أيام.
 

أخبار مصر الشبورة الكثيفة الشبورة المائية تدريس الإيطالية ماكينات الصراف الآلي أرز هندي

الأكثر قراءة

خبير فلك يكشف عن توقعاته لمباراة الأهلي واتحاد جدة بكأس العالم للأندية

وفاة المغني البرازيلي بيدرو هنريكي أثناء غنائه على المسرح (فيديو)

حركة فتح توجه رسالة لـ حماس وتكشف شرط عودتها لقطاع غزة

صحيفة عبرية تكشف نص رسائل بعثتها حكومة نتنياهو إلى مصر: نريد التفاوض

إلغاء هدفين وإهدار ضربة جزاء، بيراميدز يتعادل مع بلدية المحلة 2/2 بالدوري

من هي المطربة الفلسطينية إليانا التي غنت في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي؟

بزيادة جنيهين، ارتفاع أسعار مولتو شوكولاته وهذا سعره في الأسواق

الخارجية الأمريكية تعلق على فيديو قراءة جنود إسرائيليين تراتيل يهودية داخل مسجد بجنين

Advertisements

منوعات

المزيد

خبير فلك يكشف عن توقعاته لمباراة الأهلي واتحاد جدة بكأس العالم للأندية

توأم بوتين الافتراضي، تعرف على قصة شبيه الرئيس الروسي المصمم بالذكاء الاصطناعي (فيديو)

شابة أسترالية تسطو على شاحنة محملة بآلاف قطع الدوناتس

طريقة عمل كيكة العسل الأسود، بمكونات بسيطة

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الذهب، سعر جرام المعدن الأصفر بموقع البورصة المصرية (رابط مباشر)

سعر جرام الذهب، قفزة جديدة للمعدن الأصفر بختام التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 14-12-2023 في ختام التعاملات

الدولار وصل لكام؟ اتجاه مؤشر العملة الأمريكية بحركة التعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

فوائد البنجر للحامل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العتاب في المنام وعلاقته بالحيرة والوقوع في الخطأ

انشراح الصدر وطمأنينة القلب، نص أذكار المساء من القرآن والسنة

تفسير حلم ضرب الزوجة في المنام وعلاقته بالخلافات الزوجية وكشف المستور

المزيد
الجريدة الرسمية