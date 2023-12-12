وزير التموين يكشف الاحتياطي الإستراتيجي للسلع

أعلن الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية الإحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، مؤكدا أنه آمن ويكفي عدة شهور،لافتا إلي أن احتياطي القمح يكفي نحو 4.8 شهر فيما بلغ، إحتياطي مصر من الزيوت يكفي 6 شهور والسكر نحو 7.8 شهر.

وأضاف، أنه تم الاتفاق مع محافظ أسيوط على إقامة منطقة لوجستية بمنطقة البداري لإعطاء قيمة مضافة لصادرات مصر من الرومان.

معرض فود أفريكا

جاء ذلك خلال كلمته بفاعليات الدورة الثامن للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات"فود أفريكا" المقام في الفترة من 12 الى 14 ديسمبر الحالي بمركز مصر للمعارض بمشاركة 900 شركة تمثل 32دولة بالإضافة إلى 500 مشتري دولي.

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وأضاف أن المنطقة سوف تتضمن أماكن لفرز وعصر وتعبئة وتغليف الرمان، لافتا إلى أننا نسعى لرفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق الخارجية.

نمو القطاع الزراعي في مصر

وأوضح وزير التموين أن الوزارة تستهدف وضع خريطة للمناطق اللوجستية لدعم قطاع التصنيع الزراعي، مؤكدا ضرورة انشاء بنية أساسية لدعم القيمة المضافة لهذه المنظومة المتكاملة لصناعة وزراعة وتعبئة وتغليف، لافتا إلى أن قطاع التغليف شهد خلال العشرين عاما الماضية طفرة كبيرة ساعدت على زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية حيث كانت مصر نعاني من سوء عمليات التعبئة والتغليف.

وأكد الوزير ضرورة رقمنة الاراضي والمنتجات الزراعية ليس فقط على مستوى التصدير ولكن لتضم كافة الحاصلات الزراعية التى يتم زراعتها على أرض مصر.

وأضاف أن القطاع الزراعي شهد خلال الفترة الماضية نموا كبيرا، مشددا على ضرورة تكاتف جميع الجهات العاملة في القطاع لزيادة معدلات النمو ما يساعد في تحسين صادرتها في الأسواق الخارجية

واكد المصيلحي، أن المعارض هي القنوات اللازمة لتعريف العالم على منتجات البلاد، كما أنها بوابة لزيادة التصدير لافتا الى أن المعرض في دورته الحالية لأول مرة يضم جمعيات وصناعات بسيطة وهي أساس التنمية الحقيقية

4.3 % حجم صادرات الصناعات الغذائية

من جانبه أكد هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن الصناع شريك أساسي في معرض فود افريقيا وتحرص دائما على الارتقاء بمستوى الصناعات الغذائية للمنافسة في الأسواق العالمية فضلا عندنا إرضاء المستهلك المحلي.

وأوضح خلال كلمته بمعرض فوود افريكا، أن حجم صادرات الصناعات الغذائية تجاوز 4.3 مليار دولار نهايه اكتوبر الماضي بنسبة نمو 15٪ مشيرا إلى أنه من المستهدف زيادته إلي 5.1 مليار دولار نهاية العام المقبل

وقال عبد الحميد الدمرداش المجلس التصديري للحاصلات الزراعي، أن القطاع الزراعي يعد اكبر قطاع انتاجي في مصر ويساهم في الناتج المحلي الاجمالي بنحو 12% بما يعادل تريليون جنيه وما يتراوح من 50 الى 60% من الأفراد يعملون به.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح المعرض التجاري الدولي الثامن للأغذية والمشروبات "فود افريكا" المقام في الفترة من 12 الى 14 ديسمبر بمركز مصر للمعارض

وأوضح أن الدولة أولت اهتماما كبيرا خلال الفترة الماضية بالقطاع الغذائي والعمليات الزراعية في مصر والتصدير وقامت بالعديد من المشروعات القومية كالصوب الزراعية ومعالجة مياة الصرف والاستزراع في العديد من الأماكن فضلا عن استصلاح أراضي.

ولفت إلي أن حجم رقعة مصر الزراعية بلغت حتى الآن نحو 9.7 مليون فدان،وما يتم إستصلاحه حاليا يبلغ نحو3.5 مليون فدان أي نحو 35% من الرقعة الزراعية في مصر.

وأكد الدمرداش ضرورة التركيز على التصنيع الزراعي مشددا على ضرورة وضع سياسية واستراتيجية للتصنيع الزراعي ووالفرص المتاحة في هذا القطاع خاصة بعد انضمام مصر لعضوية الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية الجديدة،مشددا على أهمية اعادة هيكلة الحاصلات الزراعية المختلفة.

ووجه الدمرداش رسالة لمصدري الحاصلات الزراعية بضرورة التعاون والتكاتف فيما بينهم ومنافسة الدول الاخرى كاسبانيا وتركيا والمغرب لافتا إلى أن صادرات قطاع الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية يمثلان نحو 25% من حجم صادرات مصر