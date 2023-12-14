هيئة الدواء تبحث تصدير الدواء المصري للكونغو

اختتم وفد دولة الكونغو الديمقراطية، برئاسة الدكتور كريستيان نتومبا، رئيس مجلس إدارة وكالة تنظيم الأدوية بالكونغو الديمقراطية ACOREP، زيارته لهيئة الدواء المصرية، والتي استمرت لمدة أربعة أيام.

حيث قام الوفد، خلال الزيارة، بتفقد عدد من مصانع الدواء والمستحضرات الطبية المصرية؛ للوقوف على أحدث مستجدات الإنتاج على أرض الواقع، وبحث سبل التعاون مع شركاء الصناعة المصريين؛ تمهيدًا لعقد الشراكات والاتفاقيات التجارية الثنائية المشتركة بين قطاع الصناعة الوطنية والجانب الكونغولي؛ لتوفير احتياجات سوق الدواء بالكونغو من المستحضرات الطبية المصرية.

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الاجتماع الفني الثاني بين مسئولي هيئة الدواء المصرية والوكالة الكونغولية

على هامش الزيارة، تم عقد الاجتماع الفني الثاني بين مسئولي هيئة الدواء المصرية والوكالة الكونغولية؛ لمناقشة الأطر التنفيذية الخاصة بتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في سبتمبر الماضي.

جاء ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لدعم كافة سبل التعاون مع أشقائها الأفارقة، وتعزيز نفاذ المستحضرات الدوائية المصرية بالأسواق الإفريقية، وتأكيد مكانتها الإقليمية والأفريقية في إطار حصولها على مختلف الاعتمادات الدولية التي تعكس ثقة العالم في المنظومة الرقابية بجمهورية مصر العربية.

كان الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، شهد مراسم افتتاح مؤتمر ومعرض المنامة الصحي في نسخته الثانية بمملكة البحرين، بحضور الدكتورة مريم الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في مملكة البحرين، وبمشاركة اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.

وقد أعرب رئيس هيئة الدواء المصرية عن سعادته بالتواجد على أرض البحرين الشقيقة، والتعاون مع السلطات الصحية والدوائية هناك، وأن مصر تعمل على تعزيز التعاون المشترك، ودعم جهود مملكة البحرين في تطوير النظام الصحي والدوائي لديها، وأن هيئة الدواء تسعى للتعاون والتكامل مع التجربة البحرينية في المجال الرقابي، وتعمل على مشاركة الجانب البحريني مختلف الأنشطة والفعاليات، وتشجع التكامل الفنى والتجاري في الشأن الدوائي بين البلدين.

يعد معرض المنامة أحد أهم المعارض الطبية في الشرق الأوسط، المتخصصة في المستحضرات والمستلزمات الطبية، والذي يتيح الفرص لعرض أحدث المعدات والمنتجات الطبية وتكنولوجيا الرعاية الصحية، حيث يشهد المؤتمر مشاركة كبرى المؤسسات الطبية الدولية في الشرق الأوسط، كما يعد فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى خلق بيئة تشجع مجتمع الأعمال على التوسع في أنشطة الاستثمارات المتعلقة بالتكنولوجيا والحلول المبتكرة للرعاية الصحية.

يأتي ذلك في ضوء سعى هيئة الدواء المصرية إلى زيادة فرص التعاون الفني، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتبادل الخبرات، ودعم المنظومة الصحية والدوائية بمملكة البحرين.