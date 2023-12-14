كل ما تريد معرفته عن "بشتيل" أكبر محطة للقطارات على خطوط قبلي

أنهت الهيئة القومية للسكك الحديد كافة الاستعدادات لافتتاح محطة بشتيل لخدمة قطارات الصعيد، والتي تعول عليها الهيئة لتقديم أفضل خدمة للركاب القادمين من الصعيد للقاهرة.



ونشرت وزارة النقل آخر استعدادت السكك الحديد لافتتاح محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل في محافظة الجيزة، لتوضيح الاستعدادات الأخيرة لافتتاح المحطة، والتى ستكون نقطة البداية والنهاية لقطارات خط الصعيد وخط المناشى - القباري.

أكد المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن تكلفة محطة صعيد مصر 3.5 مليار جنيه من ميزانية الهيئة، مضيفا أن الافتتاح سيتم في شهر أكتوبر المقبل.

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محطة قطارات بشتيل

كما أكد عامر، أن محطة صعيد مصر لم تكون بديلة لمحطة رمسيس، مشيرا إلى أن محطة رمسيس لن تستوعب الكم الكبير من القطارات بعد زيادة أعداد القطارات، وأوضح أن عدد القطارات الجديدة التي دخلت الخدمة تبلغ نحو 1350 قطارا زادت عن الطاقة الاستيعابية لمحطة رمسيس ما استلزم إنشاء محطة بشتيل على غرار مختلف التجارب العالمية بوجود محطتين أو أكثر للقطارات بعواصم الدول، وأن المحطة أسهمت في تغيير المنطقة المحيطة بها، من خلال توفير فرص العمل والربط بالعديد من المحاور المرورية وخط المونوريل.

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محطة صعيد مصر

وتابع رئيس السكة الحديد أن رصيف محطة صعيد مصر يستوعب 16 عربة وسوف يكون بها مول تجاري ومنطقة سكنية، لافتا إلى أنها سوف تكون محطة ذكية وكل ما بها يدار عن طريق الكومبيوتر كمنظومة التذاكر والجراج.

وتابع عامر، أن المحطة بجوارها المونوريل وبها محاور مرورية متكاملة وجراج متعدد الطوابق، مؤكدا أن المحطة تم إنشاؤها بالكامل بتمويل ذاتي من السكة الحديد وان المحطة من أفضل محطات الموجودة في العالم.

المناطق التي تخدمها المحطة

وتخدم محطة بشتيل أيضا محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لصعيد مصر وكذلك كونها منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر (السد العالي / الإسكندرية – إمبابة / المناشي / القباري) بالإضافة إلى وقوعها على 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها (محور الفريق كمال عامر / شارع السودان / محور أحمد عرابي وشارع المطار – محور 26 يوليو) لافتًا إلى أن موقع المحطة استراتيجي يربط المحطة مع وسائل النقل المختلفة (سكك حديدية - الخط الثالث للمترو - مونوريل - اتوبيسات ترددية على الطريق الدائرى) لخدمة جمهور الركاب.

3- مبنى المحطة ‏الرئيسي مكون من دور بدروم جراج ودور أرضي وعدد ٢ دور متكرر، ويشتمل المبنى على (٤) أرصفة ‏لخدمة ركاب الوجه القبلي ‏بعدد 6 خطوط منها خطين ‏لأسوان / إسكندرية وخطين للمناورة وخطين ‏للقطارات المنتهية ‏في المحطة والقادمة من الوجه القبلي.