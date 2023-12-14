الخميس 14 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

التموين: استيراد 20 ألف طن أرز هندي أبيض لتلبية احتياجات المواطنين

الأرز الهندي، فيتو
الأرز الهندي، فيتو

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية ، اليوم الخميس، عن الممارسة رقم (1) لسنة 2024/2023 لاستيراد أرز هندي أبيض طبيعي تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% إنتاج محصول 2024/2023 معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لتلبية احتياجات المواطنين. 

 

استيراد أرز هندي 

وأوضحت الهيئة العامة للسلع التموينية أن فترة  الوصول خلال الفترة من 1 فبراير حتى 19 فبراير 2024 / أو 20 فبراير حتى 10 مارس 2024، ليتم تسليمها في المخازن التي تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية. 

 

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وأوضحت أن الكمية المعروضة من المورد بحد أدنى 20 ألف طن +/- 10% رغبة البائع.


وتقدم المظاريف الفنية والمالية يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر 2023 (موعد جلسة فتح المظاريف الفنية).

 


وأضافت أن الأسعار تقدم CIF بالدولار الأمريكي أو بالجنيه المصري على أساس السداد At Sight وبتسهيلات موردين 180 يوما وبتسهيلات موردين 270 يوما وتتم المفاضلة بين الأسعار بما يحقق مصلحة الهيئة (يلتزم المورد بتقديم الثلاثة أسعار) وتكون الأولوية في التثبيت للعروض المقدمة بالجنيه المصري. 


وتقدم مصروفات التخليص والتفريغ والنقل بالجنيه المصري، وتسدد مصروفات التخليص الجمركي والتفريغ والنقل بالجنيه للطن شاملة ضريبة القيمة المضافة حتى المخازن التي تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية داخل جمهورية مصر العربية مع تقديم مستندات الصرف. 


وتكون العروض مصحوبة بتأمين إبتدائي مقداره 75 ألف دولار بخطاب ضمان لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية أو ما يعادله بالجنيه المصري في حالة تقديم الأسعار بالجنيه المصري. 


ويكون العرض مصحوبا بـ 3 عينات كل عينة 2 كيلو جرام تكون محكمة الاغلاق بمعرفة مقدم العرض ومدون عليها بياناته ورقم الممارسة وتاريخها.


وأكدت أن كافة الشروط المالية والتجارية والمواصفات الفنية وفقا لكراسة الشروط والمواصفات التي يمكن الحصول عليها من الهيئة العامة للسلع التموينية – بالعاصمة الإدارية بالحكي الحكومي بدءا من يوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2023، ويجب أن تكون العروض صالحة حتى 30 ديسمبر 2023. 

 

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الهيئة العامة للسلع التموينية استيراد أرز هندي احتياجات المواطنين

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