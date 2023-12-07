هيئة الدواء تكشف طرق الحماية من مرض شلل الأطفال

وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح من أجل الوقاية من مرض شلل الأطفال مؤكدة أن الوقاية تتم عن طريق التطعيم المخصص للمرض إما عن طريق الحقن أو النقط حيث تنقسم جرعات تطعيم شلل الأطفال الى جرعات أساسية وجرعات داعمة.

طرق الحماية من مرض شلل الأطفال

وأكدت هيئة الدواء المصرية على ضرورة تلقي التطعيم في مواعيده المحددة والمتابعة مع طبيب مختص في حالة عدم تلقي الجرعة في موعدها المحدد.

وفيروس شلل الأطفال من الفيروسات الخطيرة شديدة العدوى لذا يجب الحرص على تناول التطعيمات اللازمة للحماية من فيروس شلل الأطفال.

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وقالت وزارة الصحة إن شلل الأطفال مرض فيروسي شديد العدوى ويغزو الجهاز العصبي، وتتمثل خطورة شلل الأطفال في أنه يمكن أن يحدث شللا تاما في غضون ساعات من الزمن.

ضرورة تلقي الأطفال لجرعات تطعيم شلل الأطفال

ونصحت وزارة الصحة ضرورة تلقي الأطفال لجرعات تطعيم شلل الأطفال في موعدها.

وأكدت وزارة الصحة أن فيروس شلل الأطفال ينتقل من شخص لآخر، بصورة رئيسية عن طريق البراز ويمكن أن ينتقل عن طريق وسيلة مشتركة، مثل المياه أو الأطعمة الملوثة.

وتوفر وزارة الصحة جرعات تطعيم شلل الأطفال مجانا لكل الأطفال منذ لحظة الولادة حيث يحصل الطفل على ٧ جرعات من تطعيم شلل الأطفال الفموي لاكتساب المناعة ضد المرض.

ويتناول الأطفال جرعات التطعيم ضد شلل الأطفال في المواعيد التالية:

١- الجرعة الصفرية عند الميلاد

٢-الجرعة الأولى عند عمر شهرين

٣- الجرعة الثانية عند عمر 4 شهور

٤-الجرعة الثالثة عند عمر ٦ شهور

٥- الجرعة الرابعة عند عمر ٩ شهور

٦-الجرعة الخامسة عند عمر ١٢ شهرا

٧-الجرعة المنشطة عند عمر ١٨ شهرا

وأكدت وزارة الصحة أنه يتم التطعيم بالحقن عند عمر شهرين وأربعة شهور و٦ شهور.

فيما حذرت الصحة والسكان من مرض شلل الأطفال حيث يمكن أن يسبب الوفاة وهو مرض شديد العدوى ويصيب الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات.

أعراض مرض شلل الأطفال

وتشمل أعراض الإصابة بمرض شلل الأطفال:

١-الحمى

٢-الإجهاد

٣-الصداع

٤- القيء

٥- تصلب الرقبة

٦-ألم في الأطراف

تطعيم شلل الأطفال

مرض شلل الأطفال

وتطلق وزارة الصحة الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال على فترات خلال العام ويتم تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية، وتستهدف تطعيم حوالي 16 مليون طفل.

وأكدت وزارة الصحة أهمية التطعيم لجميع الأطفال في الفئة العمرية من يوم إلى 5 سنوات، وتقوم الوزارة بتنفيذ الحملة القومية سنويًا للحفاظ على مصر خالية من المرض، حيث سُجلت آخر حالة شلل أطفال في مصر عام 2004، وأعلنت منظمة الصحة العالمية مصر خالية من المرض في عام 2006، وعلى الرغم من ذلك، تنفذ الوزارة حملات قومية سنوية، لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات ولرفع المناعة بين الأطفال الوافدين من البلاد التي يتواجد بها سريان لفيروس شلل الأطفال، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.