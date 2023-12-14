الخميس 14 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

لبيع التذاكر وتجديد الاشتراكات، تركيب ماكينات الصراف الآلي (TVM) بمحطات مترو الخط الأول والثاني

مترو الأنفاق، فيتو
مترو الأنفاق، فيتو

قامت الشركة المصرية لتشغيل مترو الأنفاق بتركيب وتفعيل ماكينات TVM لصرف التذاكر وتجديد الاشتراكات وشحن محفظة التذاكر، حيث تم تركيب وتوزيع ماكينات الصراف الآلي على جميع محطات الخطين الأول والثاني طبقا لكثافة الركاب بالمحطات، والتي تتميز بسهولة الاستخدام من خلال شاشة مستخدم سهلة الاستخدام تعرض بيانات إمكانيات الماكينة من خلال اللغة العربية أو الإنجليزية ويمكن للمستخدم التبديل بينهما حسب الاختيار.

 

وجاء ذلك  في إطار توجيهات الفريق كامل الوزير وزير النقل بضرورة تقديم أفضل خدمة لجمهور ركاب مترو أنفاق القاهرة الكبرى وتخفيف الزحام على شبابيك التذاكر، وفي إطار اتجاه الهيئة القومية للأنفاق والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لميكنة عمليات التشغيل لضمان أفضل خدمة تقدم للجمهور.

 

Advertisements

 

حيث تتيح الماكينات الآلية الصراف الآلي TVM الخدمات التالية:-

_ بيع تذاكر الرحلة الواحدة حتى ١٠ تذاكر فى العملية الواحدة.

_ بيع وشحن محفظة التذاكر.

_ تجديد الاشتراكات وإعادة شحن محفظة التذاكر.
_ تقبل الماكينة العملات الورقية من فئات ٥ _١٠ _ ٢٠ _ ٥٠ _ ١٠٠ _ ٢٠٠ جنيه وكذلك العملات المعدنية فئة الجنيه ونصف جنيه.


كذلك يمكن شراء تذاكر رحلة واحدة من رصيد كارت محفظة مشحون والتى تعتبر خدمة جديدة لجمهور الركاب تتيح لحامل المحفظة استخدام الرصيد لشراء تذاكر لذويه دون الالتزام بهم فى محطات الخروج 
وتسعى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لتقديم كل ما هو حديث ويساهم فى رحلة مريحة سريعة آمنة لجمهور الركاب من مستخدمي الخطين الأول والثانى.


وناشد"  أحمد عبدالهادي بكير " المتحدث الرسمى للمترو "جمهور الركاب بالخط الأول والثاني التواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضًا عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وأيضًا عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg.


وذلك لتلقى كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو والتابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاشتراكات الهيئة القومية للأنفاق التشغيل الخط الاول الخط الساخن الاشتراك

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة الزمالك والمصري في منافسات الدوري الممتاز

التفاصيل الكاملة لمحاولة سيدة الاعتداء بسلاح أبيض على أرملة وائل الإبراشي

استهداف سفينة شحن متجهة إلى ميناء جدة السعودي بصاروخ في البحر الأحمر

مشاهدة لقاء الزمالك والمصري في الدوري المصري بث مباشر

حريق داخل مول تجاري شهير في مدينة نصر

بيان عاجل من الديوان الأميري بشأن الحالة الصحية لأمير الكويت

تفاصيل حلقتي "صاحبة السعادة" الإثنين والثلاثاء

بعد حواره مع قصواء الخلالي، عمرو حمزاوي يتصدر التريند

Advertisements

منوعات

المزيد

شابة أسترالية تسطو على شاحنة محملة بآلاف قطع الدوناتس

طريقة عمل كيكة العسل الأسود، بمكونات بسيطة

أسما شريف منير بعد حلق شعرها للمرة الثانية: "اللوك عجبني"

ماتت 24 دقيقة ثم عادت إلى الحياة، ما القصة

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 14-12-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 14-12-2023 في الأسواق

ارتفاع أسعار الذهب 20 جنيها في التعاملات المسائية

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 14-12-2023

المزيد

انفوجراف

شروط صرف حافز تطوير التعليم لمعلمي الصفوف الأولى (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

انشراح الصدر وطمأنينة القلب، نص أذكار المساء من القرآن والسنة

تفسير حلم ضرب الزوجة في المنام وعلاقته بالخلافات الزوجية وكشف المستور

ما حكم تعويد الصبي على الطاعة وحمله عليها؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية