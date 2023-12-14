لبيع التذاكر وتجديد الاشتراكات، تركيب ماكينات الصراف الآلي (TVM) بمحطات مترو الخط الأول والثاني

قامت الشركة المصرية لتشغيل مترو الأنفاق بتركيب وتفعيل ماكينات TVM لصرف التذاكر وتجديد الاشتراكات وشحن محفظة التذاكر، حيث تم تركيب وتوزيع ماكينات الصراف الآلي على جميع محطات الخطين الأول والثاني طبقا لكثافة الركاب بالمحطات، والتي تتميز بسهولة الاستخدام من خلال شاشة مستخدم سهلة الاستخدام تعرض بيانات إمكانيات الماكينة من خلال اللغة العربية أو الإنجليزية ويمكن للمستخدم التبديل بينهما حسب الاختيار.

وجاء ذلك في إطار توجيهات الفريق كامل الوزير وزير النقل بضرورة تقديم أفضل خدمة لجمهور ركاب مترو أنفاق القاهرة الكبرى وتخفيف الزحام على شبابيك التذاكر، وفي إطار اتجاه الهيئة القومية للأنفاق والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لميكنة عمليات التشغيل لضمان أفضل خدمة تقدم للجمهور.

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حيث تتيح الماكينات الآلية الصراف الآلي TVM الخدمات التالية:-

_ بيع تذاكر الرحلة الواحدة حتى ١٠ تذاكر فى العملية الواحدة.

_ بيع وشحن محفظة التذاكر.

_ تجديد الاشتراكات وإعادة شحن محفظة التذاكر.

_ تقبل الماكينة العملات الورقية من فئات ٥ _١٠ _ ٢٠ _ ٥٠ _ ١٠٠ _ ٢٠٠ جنيه وكذلك العملات المعدنية فئة الجنيه ونصف جنيه.



كذلك يمكن شراء تذاكر رحلة واحدة من رصيد كارت محفظة مشحون والتى تعتبر خدمة جديدة لجمهور الركاب تتيح لحامل المحفظة استخدام الرصيد لشراء تذاكر لذويه دون الالتزام بهم فى محطات الخروج

وتسعى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لتقديم كل ما هو حديث ويساهم فى رحلة مريحة سريعة آمنة لجمهور الركاب من مستخدمي الخطين الأول والثانى.



وناشد" أحمد عبدالهادي بكير " المتحدث الرسمى للمترو "جمهور الركاب بالخط الأول والثاني التواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضًا عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وأيضًا عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg.



وذلك لتلقى كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو والتابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.

