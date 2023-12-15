3 إجراءات حكومية للحد من ارتفاع أسعار السكر.. والتجار يحذرون من توسع السوق السوداء

ارتفاع أسعار السكر في الأسواق، صداع في رأس الحكومة.. بدأت أزمة السكر بارتفاع سعر السكر ليصل إلى 60 جنيهًا في الأسواق، ثم اختفاء سلعة السكر من معظم المحال التجارية في مصر، الأمر الذي أدى إلى تحرك الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار في السوق المحلي.

ارتفاع أسعار السكر في الأسواق، فيتو

إطلاق المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع الغذائية في أكتوبر

كانت أولى إجراءات الحكومة إطلاق المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع الغذائية التي انطلقت في أكتوبر الماضي، حيث طرحت الدولة سلعة السكر بسعر 27 جنيهًا، لكن شهدت الأسواق عدم تطبيق معظم المحال التجارية أسعار المبادرة الحكومية في جميع السلع التي حددتها مبادرة خفض الأسعار.

صرف السكر الحر بسعر 27 جنيهًا على البطاقات التموينية

ومع اشتداد الأزمة وارتفاع سعر السكر ليتراوح في السوق المحلي من 50 إلى 60 جنيهًا للكيلو، اتخذت الحكومة إجراءً ثانيًا للحد من ارتفاع أسعار السكر وضمان توافر الكميات بالأسواق، إذ أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السكر الحر بسعر 27 جنيهًا على البطاقات التموينية، لمواجهة أزمة نقص السكر وارتفاع أسعاره.

وزارة التجارة والصناعة تقرر استمرار حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر

وثالث هذه الإجراءات، قرار وزارة التجارة والصناعة استمرار حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر، إذ نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 280 تابع (أ)، الصادر في 14 ديسمبر 2023، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 500 لسنة 2023، بشأن استمرار العمل بحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 3 أشهر.

وينص القرار حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلى، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

فهل نجحت الدولة في الحد من ارتفاع أسعار السكر في الأسواق وتوفيره للمواطنين؟

إجراءات الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار السكر في الأسواق، فيتو

يقول السيد برعي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الدولة نجحت بالفعل في السيطرة على أسعار السكر، والحد من ارتفاع أسعاره في الأسواق، فضلًا عن محاربة السوق السوداء بتوفير الكميات المناسبة لاستهلاك المواطنين من خلال طرح السكر على البطاقات التموينية.

الوضع كان أكثر من جيد منذ اليوم الأول لصرف سكر المبادرة الحكومية من خلال البطاقات التموينية

وأضاف عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية لـ «فيتو» أن الوضع كان أكثر من جيد منذ اليوم الأول لصرف سكر المبادرة الحكومية المحدد بسعر 27 جنيهًا، حيث بدأت توزيع السكر منذ إصدار القرار على 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، الأمر الذي أعطى المواطنين شعورًا بالراحة والطمأنينة بشأن توافر السكر وعدم وجود أزمة بنقص كمياته.

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شهدت محال البقالة التموينية توافد المواطنين منذ اليوم الأول لصرف السكر الحر

وأضاف أنه بمجرد انتشار أخبار صرف السكر الحر على البطاقات التموينية، وبدأ المواطنون في الذهاب إلى البقال التمويني القريب من منطقتهم السكنية، للسؤال عن موعد صرف السكر الحر، وشهدت محال البقالة التموينية توافد المواطنين منذ اليوم الأول للصرف اي يوم 11 ديسمبر الجاري.

لم تحدث أي مشكلة خلال عمليات صرف السكر على مستوى الجمهورية

وأشار إلى أنه لم تحدث أي مشكلة خلال عمليات صرف السكر على مستوى الجمهورية، حيث يتم توزيع حصص السكر على البقالين التموينيين، والمواطن يحصل على السكر بسعر 27 جنيهًا تدفع نقدًا للبقال التمويني، إذ وفقًا للقرار الوزاري؛ يتم صرف كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها ٣ مستفيدين فأقل، ويصرف 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، ويسدد سعر السكر نقدًا للتجار، وذلك بالإضافة إلى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.

صرف السكر الحر على بطاقة التموين، فيتو

المواطنون عبروا عن فرحتهم وسعادتهم بخطوة الحكومة في توفير السكر الحر من خلال البقالين التموينيين

وأوضح أن المواطنين عبروا عن فرحتهم وسعادتهم بخطوة الحكومة في توفير السكر الحر من خلال البقالين التموينيين، معللين ذلك بأنه أفضل من «الجري خلف أخبار توافر السكر والتوزيع العشوائي له، وأرحم من الوقوف في طوابير للحصول على كيس سكر ثم سماع عبارة نفذت الكمية بعد جهد وعناء».

المواطنون اطمأنوا للحصول على السكر المدعم من قبل الدولة وإلى آليات صرفه ببطاقة التموين

وتابع: أن المواطنين اطمأنوا للحصول على السكر المدعم من قبل الدولة وإلى آليات صرف السكر المبادرة الحكومية من خلال البطاقة التموينية، إذ تعطي فرصة للمواطن اختيار المكان والوقت المناسب للحصول على السكر الحر دون عناء، فضلًا عن أن الدولة أعادت الثقة في البقالين التموينيين بقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية الخاص بطرح السكر بسعر المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع.

شعبة المواد الغذائية تناشد المواطنين بعدم ترك البطاقات التموينية في المخابز أو عند البقالين

وجدد السيد برعي مناشدته للمواطنين بعدم ترك البطاقات التموينية في المخابز أو حتى عند البقالين التموينيين حتى لا يهدر حقه، ويعطي فرصة للبعض في تجميع السكر بسعر المبادرة وبيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، ويعطي فرصة للتلاعب.

رفع العبء عن المواطنين في الحصول على السكر، فيتو

نتائج ملموسة في توافر السكر بمرور 4 أيام من تطبيق صرفه على البطاقة التموينية

وأكد «برعي» أنه بالرغم من مرور 4 أيام على تطبيق القرار إلا أن نتائجه ملموسة في على أرض الواقع، فالكميات التي صرفها المواطنون من محال البقالة التموينية تؤكد أن المواطنين ليست لديهم أي أزمة حالية في توافر السكر، خاصة وأنهم صرفوا المقررات التموينية في أول الشهر ومنها السكر، وحاليًا حصلوا على السكر الحر بسعر 27 جنيهًا، وعليه لا يواجه المواطنون أي أزمة حالية.

قرارات الحكومة ستنجح في تحقيق أهدافها وحصول المواطنين على السكر بسعر مناسب دون عناء

وتابع: أنه يثق في نجاح قرارات الحكومة وتحقيق أهدافها بشأن رفع العبء عن كاهل المواطنين، فضلًا عن حصول المواطنين على السكر بسعر مناسب دون عناء، إلى جانب ضبط الأسواق ومحاربة السوق السوداء.

استنكار إتاحة صرف 2 كيلو سكر للمواطنين بدون بطاقة تموين في المجمعات الاستهلاكية

وفي نفس السياق، انتقد عدد من شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية بالاتحاد العام للغرف التجارية؛ الخاص بإتاحة صرف 2 كيلو سكر للمواطنين بصفة عامة بدون بطاقة تموين في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع.

جزء من قرار وزير التموين يفتح بابًا لمد السوق السوداء بكميات السكر

وأوضحوا أن إتاحة صرف 2 كيلو سكر للمواطنين بدون بطاقة تموينية يساهم في توفير السكر للسوق السوداء دون عناء، إذ سيقوم البعض بمحاولة تجميع السكر مرة أخرى، والحصول عليه بسعر الـ 27 جنيهًا وتخزينه ثم بيعه في السوق السوداء للمواطنين الذين ليس لديهم بطاقة تموين بأسعار مرتفعة، مشيرين إلى أن هذا الجزء من قرار وزير التموين يفتح بابًا لمد السوق السوداء بكميات السكر

قرار وزير التموين بشأن صرف السكر الحر في المجمعات الإستهلاكية، فيتو

استمرار ضخ وتوفير وإتاحة السكر الحر في جميع القنوات والسلاسل وحلقات التوزيع والتداول

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت استمرار ضخ وتوفير وإتاحة السكر الحر في جميع القنوات والسلاسل وحلقات التوزيع والتداول لتغطي جميع الأغراض والأنشطة منها الصناعي، وخطوط مصانع التعبئة، والسلاسل التجارية، والشوادر، والمعارض، والمجمعات الاستهلاكية.

زيادة معدلات الضخ اليومي لسلعة السكر إلى 10 آلاف طن

وأوضحت أن معدلات الضخ اليومي ستتراوح ما بين 8 آلاف طن إلى 10 آلاف طن سكر يومي، حيث ستقوم وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتلبية الاحتياجات من السكر في المحافظات كافة.