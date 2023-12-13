أزمات غير مسبوقة، تحرك برلماني بشأن ارتفاع أسعار السكر والبصل

يواجه السوق المصري أزمة كبيرة بسبب ارتفاع أسعار السلع، واختفاء بعضها، لاسيما السكر والبصل بعدما ارتفع سعريهما بشكل غير مسبوق.

اختفاء السكر وارتفاع سعره

وفي هذا الصدد تقدم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن اختفاء السكر من الأسواق وزيادة سعره، فضلا عن غلاء البصل بشكل مبالغ فيه.

سعر السكر وصل 60 جنيها للكيلو

وأشار النائب إلى أنه تلقى عدد من الشكاوي من عدم وجود السكر في الأسواق، ووصول سعره إلى 60 جنيها للكيلو، وأيضا سعر البصل الذي ارتفع من ال3 كيلوات بجنيه إلى الكيلو بـ30 جنيها، أي نحو 90 ضعفا.

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أزمة اقتصادية تاريخية

وقال النائب: هذا ليس تضخما بل كارثة اقتصادية تاريخية، وتتكرر هذه الأزمات من وقت إلى آخر في سلع مختلفة مثل الأرز، ليجد المواطن نفسه كل يوم يعاني في الأسواق بحثا عن السلع الأساسية ولا يجدها.

اختفاء السلع يؤثر على صحة المصريين

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه السلع الأساسية ليست كماليات يمكن الصبر عليها أو الاستغناء عنها، بل هي قوام غذاء المصريين، وبخاصة السكر فمثله مثل الشمس والهواء يمد المصريين بالطاقة والحياة يوميا، وهذا قد يتسبب في أزمات صحية تنعكس على القدرة الإنتاجية للمصريين.

وتابع النائب: في الوقت الذي تبني فيه الجمهورية الجديدة الفرد المصري بناء جديدا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا، ليس من الممكن السماح لشرائح أن تستغل ظروف الشعب وتحقق مكاسب اقتصادية من أقوات المصريين البسطاء تحت سمع وبصر الحكومة ومن بين يديها.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بكشف أسباب هذه الأزمة، وموعد حلها وخطة وزارة التموين والتجارة الداخلية، لعدم تكرار مثل هذه الأزمات مرة أخرى.