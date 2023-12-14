الخميس 14 ديسمبر 2023
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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

وزارة التجارة والصناعة تقرر استمرار حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر

المهندس أحمد سمير
المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 280 تابع (أ)، الصادر في 14 ديسمبر 2023، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 500 لسنة 2023، بشأن استمرار العمل بحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 3 أشهر.
ونصت المادة الأولى لـقرار وزارة التجارة والصناعة على استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 المشار إليه لمدة ثالثة أشهر.
وطالبت الوزارة الجهات المختصة بتنفيذ القرار، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزارى رقم 348 لسنة 2023 المشار إليه، وينشر فى الوقائع المصرية.

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وينص القرار الوزارى رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلى، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

 

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