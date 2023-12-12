الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

الصناعات التكاملية: ضخ 95 ألف طن سكر شهريا لأصحاب البطاقات، والبيع الحر بسعر 27 جنيها

اسعار السكر الحر،فيتو
اسعار السكر الحر،فيتو

أسعار السكر ، أكد  اللواء عصام البديوى، رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، أنه سيتم خلال أيام زيادة الكميات من السكر التي يتم طرحها من خلال الشركة تبلغ  95 ألف طن شهريا منهم 65 ألف طن سكر مدعم بسعر 12.60 جنيه للكيلو على البطاقة التموينية، بالإضافة إلى  30 ألف طن سكر حر بسعر 27 جنيها للكيلو. 

 

قرارات وزير التموين بشأن السكر 

وياتي ذلك وفق قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي لصرف كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي يقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن 4 أفراد و2 كيلو للبطاقة التموينية 4 أفراد فأكثر بسعر 27 جنيها للكيلو.

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جاء ذلك خلال  مشاركته على هامش افتتاح فعاليات الدورة الثامنة للمعرض  التجاري الدولي للغذية والمشروبات"فود افريكا" المقام في الفترة من 12 إلى14 ديسمبر بمركز مصر للمعارض بمشاركة 900 شركة تمثل 32 دولة بالإضافة إلى 500 مشتري دولي.

 

موسم قصب السكر الجديد 
وأوضح  أن الشركة  انتهت من الترتيبات النهائية لاستقبال الموسم الجديد لقصب السكر المزمع في يناير المقبل، مشيرا إلى أن التعاقد على شراء 6.2 مليون طن قصب من المزراعين بقيمة 9.3 مليار جنيه.


وأضاف انه من المتوقع إنتاج نحو 700 ألف طن سكر قصب خلال الموسم، منوها بأن إنتاج شركة السكر والصناعات التكاملية، مرتبط بشكل رئيسى بزراعة القصب حيث تمتلك الشركة 8 مصانع بعدد 18 خط انتاج سكر القصب.

 

أسعار توريد قصب السكر في الموسم الجديد 

وأشار إلى أنه تم التعاقد أيضًا على شراء 450 ألف طن بنجر بزيادة 50 ألف طن، عن الموسم الماضى تنتج نحو 64 ألف طن سكر بنجر خلال الموسم الذى سيبدأ فى فبراير المقبل.

 

وكان  الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن فى أغسطس الماضى، عن زيادة سعر توريد طن قصب السكر من المزارعين لموسم 2024 إلى 1500 جنيه للطن، بزيادة 400 جنيه عن الموسم السابق.

 

وأضاف البديوي ان الشركة ستقوم بتصنيع سكر البنجر خلال الموسم المقبل لصالح كل من شركة القناة للسكر ومشروع مستقبل وطن، حيث تم التعاقد على إنتاج 600 ألف طن بنجر تنتج نحو 85 ألف طن من السكر.


وأوضح أنه خلال موسم 2023 بلغ إجمالى الكميات الموردة من محصول القصب نحو 7.1 مليون طن، تم زراعتهم عبر 227 ألف فدان وإنتاج 700 ألف طن سكر.


من جانب آخر قال البديوى إنه تم وصول 87 ألف طن سكر أبيض من البرازيل بجانب كميات آخري سوف تصل خلال يناير المقبل.

 

وفي سياق آخر قال البديوي في إطار خطة الشركة لتطوير مصنع فينوس للحلويات التابع لها فإنه سيتم إضافة خط إنتاج جديد بتكلفة 30 مليون جنيه لزيادة الطاقة الإنتاجية وإضافة أنواع جديدة من الحلاوة.

 

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سكر القصب شركة السكر والصناعات التكاملية قرارات وزير التموين موسم قصب السكر

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