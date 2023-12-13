شماريخ يواصل حصد الإيرادات محليًا وخارجيًا

فيلم شماريخ، تزامنًا مع نجاحه محليًا..يحقق فيلم "شماريخ" إيرادات كبيرة داخل دور العرض السعودية؛ محتلًا المركز الثامن ضمن قائمة الأعمال المعروضة حاليًا، فيما أظهر البوكس أوفيس المصري في آخر تحديثاته تقدم الفيلم على صعيد الإيرادات أيضًا.

الفيلم – الذي ينتمي إلى فئة الأفلام الأكشن- يشارك في بطولته آسر ياسين وأمينة خليل، برفقة خالد الصاوي ومحمد ثروت، وكتبه وأخرجه عمرو سلامة.

وتدور أحداث فيلم "شماريخ" في إطار من الحركة والتشويق، حول فكرة الضغوطات التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوطات الصعبة والمعقدة.

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وتم إدراج الفيلم تحت تصنيف رقابي بكونه غير صالح للأطفال، ويمكن مشاهدته لمن هم فوق 16 عامًا، وتبلغ مدة الفيلم 110 دقائق.

وانطلق يوم الأربعاء الماضي العرض الخاص لفيلم شماريخ بإحدى دور العرض بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، بحضور معظم صناع الفيلم ورجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس الذي أشاد به وأثنى على أداء أبطاله وصُناعه ووصفه بأنه “فيلم ممتع”.

وعُرض الفيلم ضمت فعاليات مهرجان البحر الأحمر الذ استضافته السعودية مؤخرًا، وقوبل بتقدير نقدي كبير.