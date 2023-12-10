الأحد 10 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

شماريخ يقترب من تحقيق 5 ملايين جنيه في 3 أيام عرض بالسينمات المصرية

شماريخ، فيتو
شماريخ، فيتو

حقق فيلم شماريخ الذي يقوم ببطولته آسر ياسين وأمينة خليل إيرادات ضخمة في أول أيام عرضه بدور العرض السينمائي، بعد احتفال أبطال العمل بالعرض الخاص يوم الأربعاء الماضي.

 

واستطاع الفيلم أن يقتنص فى أحدث ليالي عرضه أمس السبت 9 ديسمبر 2023 مليونا و204 آلاف و965 جنيهًا.. ليصل إجمالي إيراداته 4 ملايين و700 ألف جنيه خلال ثلاثة أيام  من عرضه.

وكانت الفنانة أمينة خليل، قد أعربت عن سعادتها الكبيرة بتعاونها مع آسر ياسين من خلال فيلم شماريخ، مؤكدة أنهما تربطهم علاقة صداقة قوية.

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أمينة خليل تعلق على تعاونها مع آسر ياسين 

 وقالت أمينة خليل: "أنا على المستوى الشخصي بحب آسر جدًّا وهو في مقام أخويا الكبير وبينصحني كتير، وكفنان أنا بحترمه أوي ويحترم طريقة تمثيله، والمجهود اللي بيبذله في الشغل".

وأضافت: "وبالنسبة لمشاهد الأكشن أنا كنت مخلية بالي لكن هو اللي اتصاب وعملنا تمرينات كثيرة جدًّا مع مصمم معارك مهم جدًّا، عمرو سلامة اختاره علشان يعلمنا الأكشن".

قصة فيلم شماريخ

 وتدور أحداث فيلم شماريخ، في إطار من الحركة والتشويق، حول فكرة الضغوطات التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوطات المتفجرة.

أبطال فيلم شماريخ

ويضم فيلم شماريخ، في بطولته مجموعة من أبرز النجوم، منهم: آسر ياسين، خالد الصاوي، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، أمينة خليل، محمد ثروت، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

كما تقرر إدراجه تحت تصنيف رقابي بكونه غير صالح للأطفال وبداية مشاهدة تبدأ من  16 +، وتبلغ مدة الفيلم 110 دقائق، من بطولة الفنانة أمينة خليل والفنان آسر ياسين، وبتأليف وإخراج عمرو سلامة.

وكانت أعربت الفنانة أمينة خليل، عن سعادتها بمشاركة فيلم “شماريخ” ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر المقام في المملكة العربية السعودية.

وقالت أمينة  خلال لقائها في برنامج “arab wood”: “فخورة أوي ودي تاني مرة أحضر مهرجان البحر الأحمر بس المرة دي حاجة تانية، وممتنة أوي أنهم اختاروني أكون من ضمن لجنة التحكيم السنة دي، ليَّ الشرف إني أنا هنا ومتحمسة أوي أني أتفرج على الأفلام”.

وأضافت “أمينة”: “وعايزة كل الناس تيجي تتفرج على فيلم شماريخ علشان هيتعرض في مهرجان البحر الأحمر”.

 

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آسر ياسين الفنانة امينة خليل محمد ثروت فيلم شماريخ عمرو سلامة قصة فيلم شماريخ

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