الأحد 10 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

إليسا عن ختام مهرجان البحر الأحمر: ليلة ستظل في قلبي

إليسا، فيتو
إليسا، فيتو

إليسا، نشرت الفنانة اللبنانية إليسا صورا لها من كواليس إحيائها حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وعلقت إليسا في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: "ليلة ستظل في قلبي"، تعبيرًا عن امتنانها وسعادتها بهذا الحدث الفني الكبير.

وكانت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي شهدت حضور كوكبة من نجوم الفن من أبرزهم النجمة التركية مريم أوزرلي والنجم العالمي ويل سميث، والفنان  محمد ثروت، والفنانة أمينة خليل.

 

كما حضر أيضًا الفنان قصي خولي وماجي بو غصن ومحمد الشهري وخيرية أبو لبن والمخرج يسري نصر الله وهاندا ارتشيل والنجم الهندي ‎رانفير سينج.

وكشف مهرجان البحر الأحمر في دورته الثالثة عن قائمة عروضه الخاصة في قسم الروائع العربية ومن أبرزها  فيلمي “شماريخ ” للمخرج عمرو سلامة و"أنف وثلاث عيون" للمخرج أمير رمسيس لأول مرة عالميًّا قبيل طرحهم بالسينمات.

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أفلام مهرجان البحر الأحمر

 كذلك عرض بقسم الروائع العربية أفلام كثيرة بجانب شماريخ وأنف وثلاث عيون.. إذ سيعرض بنات ألفة للمخرجة  كوثر بن هنية، وهجان للمخرج المصري أبو بكر شوقي، وخالد الشيخ: بين أشواك الفن والسياسة في (عرض عالمي أول) للمخرج: جمال كتبي، وفيلم أحلام العصر في (عرض عالمي أول) للمخرج فارس قدس وثلاثة في (عرض عالمي أول) للمخرجة نايلة الخاجة وحوجن في (عرض عالمي أول) للمخرج ياسر الياسري ووحشتيني للمخرج تامر رغلي وناقة للمخرج مشعل الجاسر وفيلم أمس بعد بكرة في (عرض عالمي أول) للمخرج عبد الغني الصائغ، وفيلم أنا الاتحاد في (عرض عالمي أول).

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