الأحد 10 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

المخرج عمرو سلامة يكشف عن الجندي المجهول وراء نجاح فيلمه الأخير شماريخ

شماريخ،فيتو
شماريخ،فيتو

أشاد المخرج عمرو سلامة بالفنان أحمد عصام، الذي كان شريكًا فى نجاح فيلمه الأخير “شماريخ”.

الألعاب النارية بفيلم شماريخ

وكتب سلامة عبر حسابه الشخصي بموقع “فيس بوك”: تقدير وشكر مستحق للعبقري أحمد عصام، اللي كان ورا كل أفكار الشماريخ والألعاب النارية في فيلم شماريخ.

مضيفًا: أحمد عصام هو أهم واحد شغال في المجال ده في الوطن العربي والشرق الأوسط وواحد من أفضل الناس في العالم.

أي نجم غنائي دلوقتي صعب يعمل حفلة من غير أحمد عصام، أي احتفال قومي أو حدث كبير في ألعاب نارية مبهرة تلاقي أحمد عصام وراه.

Advertisements

أحمد ساعدنا كثير قوي في الفيلم كمحترف وكمان بأفكاره الإبداعية وبخبرته، ومبهر قد إيه هو بيحب شغلانته من قلبه.

شكرا يا أحمد، الفيلم ماكنش هيحصل من غيرك.

وحقق فيلم شماريخ الذي يقوم ببطولته آسر ياسين وأمينة خليل إيرادات ضخمة في أول أيام عرضه بدور العرض السينمائي، بعد احتفال أبطال العمل بالعرض الخاص يوم الأربعاء الماضي.

واستطاع الفيلم أن يقتنص فى أحدث ليالي عرضه أمس السبت 9 ديسمبر 2023 مليونا و204 آلاف و965 جنيهًا.. ليصل إجمالي إيراداته 4 ملايين و700 ألف جنيه خلال ثلاثة أيام  من عرضه.

وكانت الفنانة أمينة خليل، قد أعربت عن سعادتها الكبيرة بتعاونها مع آسر ياسين من خلال فيلم شماريخ، مؤكدة أنهما تربطهم علاقة صداقة قوية.

أمينة خليل تعلق على تعاونها مع آسر ياسين 

 وقالت أمينة خليل: "أنا على المستوى الشخصي بحب آسر جدًّا وهو في مقام أخويا الكبير وبينصحني كتير، وكفنان أنا بحترمه أوي ويحترم طريقة تمثيله، والمجهود اللي بيبذله في الشغل".

وأضافت: "وبالنسبة لمشاهد الأكشن أنا كنت مخلية بالي لكن هو اللي اتصاب وعملنا تمرينات كثيرة جدًّا مع مصمم معارك مهم جدًّا، عمرو سلامة اختاره علشان يعلمنا الأكشن".

قصة فيلم شماريخ

 وتدور أحداث فيلم شماريخ، في إطار من الحركة والتشويق، حول فكرة الضغوطات التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوطات المتفجرة.

أبطال فيلم شماريخ

ويضم فيلم شماريخ، في بطولته مجموعة من أبرز النجوم، منهم: آسر ياسين، خالد الصاوي، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، أمينة خليل، محمد ثروت، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

كما تقرر إدراجه تحت تصنيف رقابي بكونه غير صالح للأطفال وبداية مشاهدة تبدأ من  16 +، وتبلغ مدة الفيلم 110 دقائق، من بطولة الفنانة أمينة خليل والفنان آسر ياسين، وبتأليف وإخراج عمرو سلامة.

وكانت أعربت الفنانة أمينة خليل، عن سعادتها بمشاركة فيلم “شماريخ” ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر المقام في المملكة العربية السعودية.

وقالت أمينة  خلال لقائها في برنامج “arab wood”: “فخورة أوي ودي تاني مرة أحضر مهرجان البحر الأحمر بس المرة دي حاجة تانية، وممتنة أوي أنهم اختاروني أكون من ضمن لجنة التحكيم السنة دي، ليَّ الشرف إني أنا هنا ومتحمسة أوي أني أتفرج على الأفلام”.

وأضافت “أمينة”: “وعايزة كل الناس تيجي تتفرج على فيلم شماريخ علشان هيتعرض في مهرجان البحر الأحمر”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية.

آسر ياسين أحمد عصام المخرج عمرو سلامة شماريخ عمرو سلامة محمد ثروت

مواد متعلقة

شماريخ يقترب من تحقيق 5 ملايين جنيه في 3 أيام عرض بالسينمات المصرية

إيرادات جيدة لفيلم شماريخ فى أول يومين عرض بالسينمات

الأكثر قراءة

بيان الموساد، القصة الكاملة لعملية استخبارات إسرائيلية على الأراضي القبرصية

تصل لحد السيول، تحذير من سقوط الأمطار الغزيرة غدا

الدوري الإسباني، توقف مباراة اتليتكو بلباو وغرناطة بعد إصابة مشجع بنوبة قلبية

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

نتنياهو يوجه رسالة عاجلة لحركة حماس بشأن يحيى السنوار

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 10-12-2023

أول تعليق من خطيبة هيثم ضحية مذبحة دار السلام الأسرية على الجريمة

النتيجة مش محسومة، رسالة من كامل الوزير للمشككين في الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

قبل الكوشة، عروسان يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية بالوادي الجديد

أصحاب العكاز يخطفون الأضواء في اليوم الأول للانتخابات بشبرا الخيمة (صور)

أتلتيك بلباو يعلن وفاة مشجع وإلغاء المباراة أمام غرناطة في الدوري الإسباني

مسنة مع حفيدها في الانتخابات: عايزة أستشهد في فلسطين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الأحد 10-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 10-12-2023

آخر تحديث لـ أسعار الزيت اليوم الأحد 10 / 12 /2024

المزيد

انفوجراف

3 زيجات في حياة محمود العسيلي وماذا قال عن الأخيرة؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكنتالوب في المنام وعلاقتها بالحظ الجيد والأخبار السارة

نص أذكار المساء من القرآن والسنة

عالم أزهري: المشاركة فى الانتخابات شهادة بناء للمستقبل

المزيد
الجريدة الرسمية