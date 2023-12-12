الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

"شماريخ" يقتنص 86 ألف دولار فى الأسبوع الأول بالسينمات السعودية

ابطال فيلم شماريخ،
ابطال فيلم شماريخ، فيتو

حقق فيلم شماريخ الذي يقوم ببطولته آسر ياسين وأمينة خليل إيرادات ضخمة في أول أيام عرضه بدور العرض السينمائي بالمملكة العربية السعودية.

وكشفت المملكة أن شماريخ استطاع أن يقتنص 321 ألف ريال سعودي بما يُقدر بـ مليوني و646 ألفا و650 جنيها مصر ويقدر بــ  86 ألف دولار خلال أسبوع واحد فقط من عرضه بسينمات السعودية.

قصة فيلم شماريخ

 وتدور أحداث فيلم شماريخ، في إطار من الحركة والتشويق، حول فكرة الضغوطات التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوطات المتفجرة.

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أبطال فيلم شماريخ

ويضم فيلم شماريخ، في بطولته مجموعة من أبرز النجوم، منهم: آسر ياسين، خالد الصاوي، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، أمينة خليل، محمد ثروت، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

كما تقرر إدراجه تحت تصنيف رقابي بكونه غير صالح للأطفال وبداية مشاهدة تبدأ من  16 +، وتبلغ مدة الفيلم 110 دقائق، من بطولة الفنانة أمينة خليل والفنان آسر ياسين، وبتأليف وإخراج عمرو سلامة.

وكانت أعربت الفنانة أمينة خليل، عن سعادتها بمشاركة فيلم “شماريخ” ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر المقام في المملكة العربية السعودية.

وقالت أمينة  خلال لقائها في برنامج “arab wood”: “فخورة أوي ودي تاني مرة أحضر مهرجان البحر الأحمر بس المرة دي حاجة تانية، وممتنة أوي أنهم اختاروني أكون من ضمن لجنة التحكيم السنة دي، ليَّ الشرف إني أنا هنا ومتحمسة أوي أني أتفرج على الأفلام”.

وأضافت “أمينة”: “وعايزة كل الناس تيجي تتفرج على فيلم شماريخ علشان هيتعرض في مهرجان البحر الأحمر”.

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