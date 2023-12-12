أمينة خليل لـ “فيتو”: لا أقصد تقديم أعمال نسوية وتجربة الدراما النفسية مؤلمة

تحدثت الفنانة أمينة خليل عن تجربتها بعالم السينما والدراما خلال الخمس سنوات الأخيرة/ والسر وراء ارتباط اسمها الفني مع القضايا النسوية سواء بتقديم المعاناة التي تتعرض لها المرأة في سوق العمل أو داخل المنزل.

وقالت أمينة خليل في تصريح خاص لـ “فيتو”: بالطبع لا ألف مرة، فأنا لا أسير وفق منهج واحد فى أدائى التمثيلى، فكل ما هنالك أننى أقرأ سيناريو يعجبنى وأحترم أفكاره وأرغب فى تأديته، يمكن من حظى أن أغلب القضايا كانت تعتنى بالنساء ومشكلاتهم، لأنها كثيرة فى الشرق الأوسط وحتى فى العالم، لكن هذا يأتى لى دون أن أسعى له.

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وأضافت: اختياراتي وما يعرض علىَّ من أعمال توفيق من الله، وأفرح باللقب، وأن يرى النساء أن هناك من يتحدث ويشكو ويطلب بألسنتهم كل ما يردن.. لكننى لم أرسم خطة نسوية أسير عليها، فأهم شيء بالنسبة لى فى أي عمل أشارك به أن أقرأ جيدا وأفهم فكرة العمل، ثم أتعرف على الفنانين المشاركين، ثم أضع كل جهدى لصُنع أداء جيد هذا كل شيء.

و تابعت أمينة خليل أنه على الرغم من سعادتها وغرامها لمسلسل الدراما النفسي “خلى بالك من زيزي” أن يتصدر الأعلى مشاهدة بمصر ومختلف الدول العربية وتعلق الجمهور بـ “زيزي” تلك المرأة التي تعاني من مرض فرط الحركة وتشتت الانتباه adhd إلا أنها لا ترغب فى تكرار التجربة.. لأنها وبحسب قولها تجربة فنية مؤلمة للغاية.

أمينة خليل تعلق على تعاونها مع آسر ياسين

فى سياق آخر كانت الفنانة أمينة خليل، أعربت عن سعادتها الكبيرة بتعاونها مع آسر ياسين من خلال فيلم شماريخ، مؤكدة أنهما تربطهم علاقة صداقة قوية.

وقالت أمينة خليل: "أنا على المستوى الشخصي بحب آسر جدًّا وهو في مقام أخويا الكبير وبينصحني كتير، وكفنان أنا بحترمه أوي ويحترم طريقة تمثيله، والمجهود اللي بيبذله في الشغل".

وأضافت: "وبالنسبة لمشاهد الأكشن أنا كنت مخلية بالي لكن هو اللي اتصاب وعملنا تمرينات كثيرة جدًّا مع مصمم معارك مهم جدًّا، عمرو سلامة اختاره علشان يعلمنا الأكشن".

قصة فيلم شماريخ

وتدور أحداث فيلم شماريخ، في إطار من الحركة والتشويق، حول فكرة الضغوطات التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوطات المتفجرة.

ويضم فيلم شماريخ، في بطولته مجموعة من أبرز النجوم، منهم: آسر ياسين، خالد الصاوي، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، أمينة خليل، محمد ثروت، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

كما تقرر إدراجه تحت تصنيف رقابي بكونه غير صالح للأطفال وبداية مشاهدة تبدأ من 16 +، وتبلغ مدة الفيلم 110 دقائق، من بطولة الفنانة أمينة خليل والفنان آسر ياسين، وبتأليف وإخراج عمرو سلامة.

وكانت أعربت الفنانة أمينة خليل، عن سعادتها بمشاركة فيلم “شماريخ” ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر المقام في المملكة العربية السعودية.

وقالت أمينة خلال لقائها في برنامج “arab wood”: “فخورة أوي ودي تاني مرة أحضر مهرجان البحر الأحمر بس المرة دي حاجة تانية، وممتنة أوي أنهم اختاروني أكون من ضمن لجنة التحكيم السنة دي، ليَّ الشرف إني أنا هنا ومتحمسة أوي أني أتفرج على الأفلام”.

وأضافت “أمينة”: “وعايزة كل الناس تيجي تتفرج على فيلم شماريخ علشان هيتعرض في مهرجان البحر الأحمر”.