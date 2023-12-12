أخبار مصر: تفاصيل صفقة وشيكة بين حماس وإسرائيل، تأجيل الدوري التركي بسبب فضيحة، أخطر تصريح لـ بايدن، قصف سفينة بباب المندب

أخبار مصر والعالم، نشرت " فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وإصابة 3 جنود بجروح خطرة في غزة

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل ضابط إسرائيلي خلال المعارك البرية داخل غزة، كما أصيب 3 جنود بجروح خطرة.

Advertisements

تعطل نتفليكس في جميع دول العالم، والشبكة توجه رسالة لعملائها

نتفليكس، تفاجأ عملاء شبكة نتفليكس ـ Netflix، حول العالم، بتعطل الخدمة، وظهور رسائل تفيد بوجود خطأ حول مشكلات الاتصال بالشبكة، عند المحاولة لمشاهدة المنصة الرقمية الشهيرة.

تشمل مجندات وجثامين، تفاصيل صفقة وشيكة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل

كشف مصدر فلسطيني مطلع على ملف التفاوض لـ تبادل الأسرى والمحتجزين بين حركة حماس وإسرائيل، وقال إن الوسطاء بدأوا بتقديم عروض وجس نبض الأطراف ذات العلاقة يوم الجمعة الماضي.

قصف سفينة إسرائيلية في باب المندب، وبيان مرتقب للحوثيين

، أعلنت وسائل إعلام، قبل قليل، عن استهداف سفينة اسرائيلية جديدة في البحر الأحمر بصاروخ يمني.

روسيا تعلن إسقاط صاروخ بالستي أوكراني فوق أراضيها

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت صاروخًا بالستيا تكتيكيًّا من طراز "توشكا - يو" أطلق من أوكرانيا فوق منطقة بيلجوردو.

أول تحرك للجيش الأمريكي بعد قصف سفينة بصاروخ كروز بمضيق باب المندب

قال مسؤولان دفاعيان أمريكيان لرويترز، إن صاروخ كروز بريًّا أطلق من منطقة يمنية يسيطر عليها الحوثيون أصاب ناقلة تجارية، مما تسبب في حريق وأضرار لكن لم تقع إصابات.

القبض على 10 أشخاص بتهمة غسـل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالقليوبية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 10 أشخاص لقيامهم بمحاولة غسـل 150 مليون جنيه تقريبًا متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة في القليوبية.

وزير المالية الإسرائيلي المتطرف يوجه "إنذارا نهائيا" لنتنياهو

وجه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنذارًا نهائيًّا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مهددًا بالاستقالة من الحكومة أذا تم تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية.

بالشموع، ناشطون يهود يتظاهرون أمام البيت الأبيض للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

وثَّقت فضائية "الجزيرة"، لحظة إشعال ناشطين يهود شموعَ أعيادهم أمام البيت الأبيض ويتظاهرون للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

استشهاد 12 فلسطينيا بينهم 6 أطفال في قصف إسرائيلي لمنزل بحي الزهور شمال رفح (صور)

أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن 12 فلسطينيا استشهدوا بينهم 6 أطفال وعدد من الإصابات في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة حرب في حي الزهور شمال رفح، مؤكدة أن دوي انفجارين قويين في محيط مخيم جنين بالضفة الغربية.

ارتفاع أسعار النفط قبل قرارات هامة بشأن الفائدة والتضخم وشكوك حول خفض إمدادات أوبك+

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، في تعاملات الثلاثاء المبكرة، قبيل الإعلان عن قرارات هامة بشأن سياسات أسعار الفائدة وبيانات التضخم، ووسط شكوك في أن تخفيضات الإنتاج من قبل أوبك+ العام المقبل ستعوض فائض المعروض من الخام وضعف نمو الطلب على الوقود.

بايدن: أنا صهيوني والتزامي بسلامة الشعب اليهودي لا يتزعزع

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن "الدفء والتواصل الذي أشعر به مع الجالية اليهودية لا يتزعزع".

بعد واقعة رئيس النادي المخزية وتغريدة أردوغان، تأجيل الدوري التركي إلى أجل غير مسمى

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم إيقاف جميع الدوريات التركية إلى أجل غير مسمى، وذلك بعد اقتحام رئيس نادي أنقرة جوجو، فاروق قوجة، الملعب ولكمه الحكم خليل أوموت، في وجهه في نهاية مباراة للفريق على ملعبه بعد تسجيل فريق "ريز سبور" هدف التعادل.

الأرصاد تحذر من طقس اليوم: منخفض جوي يضرب البلاد وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة بهذه المناطق

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد كما تظل الأجواء باردة ليلًا على أغلب الأنحاء.

أول رد من محمد صلاح على عدم فوزه بجائزة أفضل لاعب أفريقي (فيديو)

رد محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وليفربول الإنجليزي، على عدم فوزه بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2023 وتتويج النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي بالجائزة.

مجلس النواب الأمريكي يصوت غدا على عزل بايدن

كشف مصدر مطلع في الكونجرس، أن مجلس النواب الأمريكي يعتزم غدًا الأربعاء، التصويت على قرار يسمح بإجراء مزيد من التحقيق في الاتهام المحتمل للرئيس جو بايدن.

عفت نصار يهنئ الأهلي على جوائز الكاف ويعلق على فوز كهربا بأفضل هدف أفريقي

هنأ عفت نصار نجم نادي الزمالك السابق، النادي الأهلي على الجوائز التي حصدها في حفل الكاف، مؤكدًا أن الإنجازات تحسب لمجلس الإدارة والجماهير، خصوصًا أن التتويج بالألقاب يمنح أي فريق هذه الجوائز، متمنيًا استكمال مسيرة البطولات.

حسين الشحات يكشف رسالة كولر للاعبين قبل مواجهات كأس العالم للأندية

أكد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، تحدث معهم عن أهمية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمملكة العربية السعودية، مشددًا على أن جماهير الأهلي دائمًا لها دور كبير في الإنجازات التي تحققت خلال مشوار الفريق.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، آخر تحديث قبل أسبوع الحسم

ننشر أسعار الذهب اليوم الإثنين 11-12-2023، وفقًا لآخر تحديث لها في الأسواق المصرية.

قرعة علنية لتخصيص أراضي الإسكان المتوسط، تعرف على الموعد

تعقد وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية قرعة علنية يدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية التي طرحتها الوزارة ضمن برنامج مسكن خلال شهر أغسطس الماضي.

تيسيرات في قانون التصالح بمخلفات البناء الجديد لمن تقدموا بطلبات تقنين الأوضاع

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي أقره مجلس النواب نهائيًّا، عددًا من التيسيرات على الذين سبق لهم التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفقا لأحكام القانون السابق رقم١٧ لسنة ٢٠١٩.