عفت نصار يهنئ الأهلي على جوائز الكاف ويعلق على فوز كهربا بأفضل هدف أفريقي

عفت نصار، هنأ عفت نصار نجم نادي الزمالك السابق، النادي الأهلي على الجوائز التي حصدها في حفل الكاف، مؤكدًا أن الإنجازات تحسب لمجلس الإدارة والجماهير، خصوصًا أن التتويج بالألقاب يمنح أي فريق هذه الجوائز، متمنيًا استكمال مسيرة البطولات.

كما أشاد بهدف محمود كهربا في الهلال السوداني والذي حصد جائزة أفضل هدف في إفريقيا، وبيرسي تاو على المستوى الفردي قدم أداء عالٍ مع الفريق.

عفت نصار نجم نادي الزمالك السابق

وقال نصار في تصريحات عبر بوكس تو بوكس على فضائية etc: "لو كان صنداونز حصد لقب دوري الأبطال في النسخة السابقة كان شالويلي سيحصد لقب جائزة أفضل لاعب، لكن الجوائز تذهب للفرق المتوجة بالألقاب".

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وأضاف: "اتحاد جدة فريق كبير، ونتمنى الفوز للأهلي أيضًا، لكن حال مواجهة الاتحاد على ملعبه لن تكون تلك المباراة سهلة مطلقا خصوصا وأن الفريق السعودي يلعب على أرضه ووسط جماهيره، ولكن لاعبي الأهلي سيلعبون بحماس كبير، وسوف يعملون على إظهار إمكانياتهم العالية".

وواصل: "الأهلي فاز على الهلال السعودي برباعية نظيفة رغم التوقعات بفوز المنافس، وظروف تلك المباراة خدمت الفريق الأحمر، خصوصا في ظل العناصر المميزة للهلال، لكن المستطيل الأخضر يحتاج الجهد والعرق فقط".

فوز الزمالك على بيراميدز في كأس مصر

وتطرق نصار للحديث عن الزمالك، وقال: "الفوز على بيراميدز (عادي) هناك فرق من الدرجة الثانية تصل لنهائي كأس مصر، ومواجهة المصري ستكون صعبة لأنه أفضل من الفرق الإفريقية التي واجهها الزمالك في الكونفدرالية، وسوف يظهر شكل الفريق الأبيض، لاعبي فيوتشر كانوا بعيدين عن حالتهم الفنية أمام الزمالك، لكن المصري فريق جيد وله ثقل، ولديه جماهير، والمباراة تمثل تحديًا قويًا لـ معتمد جمال".

وأكمل: "المصري بالتأكيد سيكون لديه استعداد لتلك المباراة خصوصا في ظل تفوق الزمالك مؤخرًا وتحقيقه لعدة انتصارات متتالية، وهناك ثقة كبيرة عادت للاعبي الفريق الأبيض مثل عمر جابر ودونجا، واستعاد اللاعبون جزء من اللياقة الذهنية".

وتابع: "مباراة الزمالك أمام المصري نسبة الفوز فيها لأي فريق 50/50، الكفة متوازنة، وأتمنى أن يفوز الزمالك بكل تأكيد رغم عشقي للمصري".

انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

وحول إمكانية انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك، قال: "رمضان لاعب دولي جيد، لكن مكانه في الفريق مكتظ باللاعبين مثل مصطفى شلبي ومن الأفضل ضم لاعبين في مراكز الوسط 6 و8 وصانع الألعاب مع أوباما ومهاجم مختلف عن الجزيري يمتاز بالطول والسرعات ومدافع مميز وظهير أيسر، هذه الصفقات أولوية عن ضم رمضان صبحي رغم أنه لاعب كبير، ومع الظروف الحالية للنادي لا أعتقد أن هناك مفاوضات لضمه".

وزاد: "ناصر ماهر لاعب جيد وسيفيد الزمالك، وقادر على التطور وافادة الفريق، وأعتقد أن هناك مفاوضات للتعاقد معه، والزمالك في حاجة لضمه أكثر من رمضان صبحي، لأن النادي يحتاج للاعب بإمكانياته التي تتناسب مع الزمالك".

وأكد: "الزمالك في حاجة لحارس أفضل من محمد عواد، خصوصا أن عواد لا يلعب بقدمه جيدا ولديه أخطاء كثيرة وتوقيتات خروجه من المرمى خاطئة، ومعظم الأهداف بسببه، وأتمنى عودة محمد أبوجبل للفريق، وهو يمتاز بالطول الجيد ويتعامل جيدًا مع الكرات العرضية وكان من أفضل الحراس في مصر خلال مرحلة معينة، وعبد العزيز البلعوطي ليس بالطول المناسب أيضا، الفريق في حاجة لحارس قوي يتعامل مع العرضيات لذلك أبوجبل الأنسب".

وختم: "مشكلة الأهلي في المهاجم الصريح رغم وجود لاعبين رائعين على الأطراف، لو كان الفريق يمتلك لاعب هداف فلن يستطيع أي نادٍ الوقوف أمامه، ومحمد الشناوي حارس كبير ومتألق بشكل واضح في الفترة الماضية سواء مع فريقه أو منتخب مصر".