قرعة علنية لتخصيص أراضي الإسكان المتوسط، تعرف على الموعد

تعقد وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية قرعة علنية يدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية التي طرحتها الوزارة ضمن برنامج مسكن خلال شهر أغسطس الماضي.

وتعقد القرعة لتخصيص أراضي الإسكان المتوسط يوم 19 ديسمبر الجاري والأراضي بمدن أخميم الجديدة ناصر غرب أسيوط وأسوان الجديدة وطيبة الجديدة.

وضم الطرح الثالث لبرنامج مسكن 522 قطعة أرض، موزعة على المحاور الإسكانية المختلفة كالتالي، 38 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزًا بمدن (القاهرة الجديدة – العبور – المنصورة الجديدة)، بجانب 155 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، بمدن (الشروق – حدائق أكتوبر – الصالحية الجديدة – برج العرب الجديدة – الفيوم الجديدة – بني سويف الجديدة)، بالإضافة إلى 329 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدن (السادات – برج العرب الجديدة – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة – ناصر الجديدة – غرب قنا الجديدة – أخميم الجديدة).

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وتضمن الطرح بمدينة السادات 47 قطعة بمساحة 155.5 متر، وأخميم الجديدة 53 قطعة بمساحة 275 مترًا وبمدينة ناصر الجديدة 100 قطعة بمساحة 276 مترًا، وأسوان الجديدة 21 قطعة أرض بمساحة 150 مترًا، وبرج العرب الجديدة 20 قطعة بمساحة 165 مترًا، وغرب قنا 31 قطعة بمساحة 276 مترًا، وطيبة الجديدة 52 قطعة أرض بمساحة 276 مترًا مربعًا.

وكشفت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عن تفاصيل الطرح الجديد للأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة.

وتطرح بمدينة قنا الجديدة أرض بنشاط تجاري اداري بمساحة 1479 مترًا بسعر 4335 جنيهًا للمتر بقيمة إجمالية تصل لـ6 ملايين جنيه وأرض عمراني متكامل بمساحة 128996 مترًا بسعر 1475 جنيهًا للمتر بقيمة إجمالية 190 مليون جنيه، وأرض تجاري اداري بمساحة 7085 مترًا بسعر 4330 جنيهًا للمتر بقيمة إجمالية 18 مليون جنيه، وأرض بنشاط فندقي بمساحة 4233 مترًا بسعر 2530 جنيهًا للمتر بقيمة 10 ملايين جنيه.

كما تطرح أرضا بنشاط طبي بمساحة 3241 مترًا بسعر 4610 جنيهات للمتر بقيمة 15 مليون جنيه وأرضًا تجاري إداري بمساحة 1611 مترًا بسعر 4335 جنيهًا للمتر بقيمة إجمالية 7 ملايين جنيه وأرضًا بنشاط مخازن بمساحة 370 مترًا بسعر 1775 جنيهًا للمتر.

وتطرح بمدينة طيبة الجديدة ارض بمساحة 1200 متر بسعر 3915 جنيهًا بقيمة تصل لـ 4 ملايين جنيه، وأرضًا تجاري إداري سكني بمساحة 1143 مترًا بسعر 3000 جنيه للمتر بقيمة 3 ملايين جنيه.

ويتم استكمال نسبة السداد حتي 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري (10% تم سدادها ونسبة الـ 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة على التخصيص) بالإضافة إلى (١٪مصاريف اداريه و0.5٪ مجلس أمناء) علي ان يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية؛ ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، وعلى أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا لمتوسط معدل سعر الفائدة المعلن على الجنيه المصري من البنك المركزي المصري عن مدة ثلاث أشهر السابقة لتاريخ استحقاق القسط بالإضافة إلى 1% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.

