الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رياضة

أول رد من محمد صلاح على عدم فوزه بجائزة أفضل لاعب أفريقي (فيديو)

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

جائزة أفضل لاعب أفريقي ، رد محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وليفربول الإنجليزي، على عدم فوزه بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2023 وتتويج النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي بالجائزة.

ونشر الفرعون على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "إكس"، تويتر سابقًا مقطع فيديو لبعض أهدافه، واحتفاله بوصوله للهدف الـ 200 بالدوري الإنجليزي، وجاء رد الفرعون المصري كرسالة موجهة للاتحاد الأفريقي الذي تجاهل صلاح ليحتل المركز الثالث خلف أوسيمين وحكيمي في التصنيف النهائي لجائزة الأفضل في أفريقيا 2023.

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أفضل 10 هدافين فى تاريخ الدوري الإنجليزي

واحتل النجم المصري محمد صلاح ضمن قائمة أفضل 10 هدافين فى تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز فى التاريخ، وواصل تحطيم الأرقام، بعدما سجل هدفا فى فوز الريدز على كريستال بالاس 2-1.


وأصبح محمد صلاح عاشر هدافي الدوري الإنجليزي فى التاريخ بـ 150 هدفًا بالتساوي مع نجم ليفربول ومانشستر يونايتد السابق مايكل أوين، حيث جاء 148 منهم بقميص الريدز وهدفين بقميص تشيلسي.

 

صلاح يقود ليفربول  إلى صدارة الدوري الإنجليزي

وقاد صلاح ليفربول  إلى صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتًا بعد الفوز على مضيفه كريستال بالاس بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سالهرست بارك"، ضمن مباريات الجولة الـ 16 لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت أهداف صلاح الـ200 مع ليفربول بمختلف المسابقات كالتالي:

148 بالدوري الإنجليزي.

42 دوري أبطال أوروبا.

3 الدوري الأوروبي.

5 كأس الاتحاد.

1 كأس كارباو.

1 كأس الدرع.

ويفصل صلاح عن المركز التاسع الذي يحتله جيرمين ديفو 12 هدفًا، و13 هدفًا عن روبي فاولر الذي يحتل المركز الثامن.

ووصل صلاح لهدفه رقم 200 فى مسيرته مع ليفربول ليصبح خامس لاعب في تاريخ النادي يحقق ذلك الإنجاز، ويفصل صلاح عن المركز الرابع الذي يحتله بيلي ليديل 28 هدفًا.

وسجل صلاح 200 هدف وصنع 86 آخرين مع ليفربول فى 237 مباراة بمختلف المسابقات.


ترتيب محمد صلاح في جائزة أفضل لاعب أفريقي

اختتم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، حفل جوائز الكاف للأفضل في عام 2023 بمدينة مراكش المغربية، والذي شهد توزيع جوائز أفضل لاعب ونادٍ ومنتخب ومدرب ولاعب داخل القارة السمراء.

 

أفضل لاعب في أفريقيا للعام 2023

وفجر النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب منتخب نيجيريا ونابولي الإيطالي، مفاجأة بالفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي للعام 2023، حيث جاء تتويج أوسيمين على حساب محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.


الترتيب النهائي لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

وجاء التصنيف النهائي لجائزة الأفضل في أفريقيا 2023 على النحو التالي:

1- فيكتور أوسيمين (نيجيريا، نابولي)

2- أشرف حكيمي (المغرب، باريس سان جيرمان)

3- محمد صلاح (مصر، ليفربول)

أول تعليق من أوسيمين بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا

تعرف على ترتيب محمد صلاح في جائزة أفضل لاعب أفريقي

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