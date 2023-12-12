الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وإصابة 3 جنود بجروح خطرة في غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

غزة الآن، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل ضابط إسرائيلي خلال المعارك البرية داخل غزة، كما أصيب 3 جنود بجروح خطرة.

وبأحصائية اليوم يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 105 في معارك مع المقاومة الفلسطينية.

 

استشهاد 12 فلسطينيا

وعلى صعيد آخر أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن 12 فلسطينيًّا استشهدوا بينهم 6 أطفال وعدد من الإصابات في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة حرب في حي الزهور شمال رفح، مؤكدة أن دوي انفجارين قويين في محيط مخيم جنين بالضفة الغربية.

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ونشرت وسائل الإعلام صور مؤلمة لارتقاء 12 شهيــدا بينهم 6 أطفال وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة حرب في حي الزهور شمال رفح.

كما استهدف طيران الاحتلال منزلا لعائلة وهبة بالقرب من كلية العلوم والتكنولوجيا جنوب خانيونس ووقوع عدد من الإصابات.

وأطلقت قوات إسرائيلية قنابل ضوئية في سماء غزة تزامنا مع قصف لمناطق متفرقة في القطاع، وقصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي بشكل عنيف بلدة جباليا شمال القطاع، ومدينة خان يونس جنوب غزة.

كما نشرت فضائية "الجزيرة"، مقطع فيديو لجنود الاحتلال الإسرائيلي يعيقون عمل سيارات الإسعاف خلال اقتحامهم بلدة عقابا شمال طوباس في الضفة الغربية.

 

عملية جس النبض لتبادل الأسرى

كشف مصدر فلسطيني مطلع على ملف التفاوض لـ تبادل الأسرى والمحتجزين بين حركة حماس وإسرائيل، وقال إن الوسطاء بدأوا بتقديم عروض وجس نبض الأطراف ذات العلاقة يوم الجمعة الماضي.

وأشار المصدر الفلسطيني  إلى أن عملية "جس النبض" التي تسبق المفاوضات الجدية بدأت خلال التهدئة الماضية قبل عشرين يومًا من إعلان الهدنة الإنسانية، لكنه توقع هذه المرة أن تكون مرحلة "جس النبض" قصيرة نظرا لأن هناك ترتيبات تم التوافق عليها في مرحلة التفاوض السابقة تتعلق بتصنيف "الأسرى الإسرائيليين" داخل غزة وتوصيف الأسرى الفلسطينيين وتقسيمهم من طرف الفصائل الفلسطينية، حيث باتت الخطوط العامة واضحة ونطاق التفاوض محددًا ومعروفًا.
 

قائمة تضم 50 إسرائيليا

وذكر المصدر أن ملف المعتقلين من قطاع غزة في ظل الاقتحام البري الإسرائيلي بات على طاولة الفصائل، لكن "لن نسمح أن يكون هو محور التفاوض دونا عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".

وحول تفاصيل ما تم عرضه في مرحلة "جس النبض" يقول المصدر إن إسرائيل رفعت قائمة من 50 إسرائيليا تتضمن مجندات ومصابين وكبار سن مدنيين إضافة إلى من تبقى من النساء والأطفال، وهو ما كانت الفصائل الفلسطينية قد رفضته قبيل انهيار التهدئة السابقة.

وتابع المصدر: "عرض الاحتلال عبر الوسطاء الإفراج عن 150 أسيرًا فلسطينيًّا من المرضى وكبار السن ممن يصنفهم بالسجناء الأمنيين، لكن الفصائل رفضت هذا الطرح بشكل كامل".

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