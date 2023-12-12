بالشموع، ناشطون يهود يتظاهرون أمام البيت الأبيض للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

غزة الآن، وثَّقت فضائية "الجزيرة"، لحظة إشعال ناشطين يهود شموعَ أعيادهم أمام البيت الأبيض ويتظاهرون للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.



وقالت القناة إن آليات عسكرية لقوات الاحتلال فرضت طوقًا على مخيم جنين ومستشفاها الحكومي، بعد سلسلة الغارات التي نفذتها طائرات الاحتلال الحربية قبل قليل في خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف ومستمر.

ناشطون يهود يضيئون شموع أعيادهم أمام البيت الأبيض ويتظاهرون للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/o4HltpPXg9 Advertisements December 12, 2023

الوضع في غزة كارثي ومروع

وكان مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وصف الوضع في غزة بأنه "كارثي ومروع"، مع دمار "أكبر" نسبيًّا مما شهدته ألمانيا إبان الحرب العالمية الثانية.



قال بوريل، عقب ترؤسه اجتماعًا لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، إن رد الجيش الإسرائيلي على الهجمات التي أطلقتها حماس، في السابع من أكتوبر، أدى إلى "عدد لا يصدَّق من الضحايا المدنيين".

عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية

وأعرب أيضًا عن "قلق" الاتحاد الأوروبي "إزاء عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية"، ودان مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 1700 وحدة سكنية جديدة في القدس، وهو ما تعتبره بروكسل انتهاكا للقانون الدولي.

وشنَّت حركة حماس في السابع من أكتوبر هجومًا هو الأعنف ضد إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200 شخص، بحسب السلطات الإسرائيلية، وخطف نحو 240 رهينة تم اقتيادهم إلى غزة. وردَّت إسرائيل بحملة عسكرية عنيفة حوّلت مساحات شاسعة من غزة إلى ركام وأوقعت 18205 قتلى، غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس في القطاع.

قائمة المنظمات الإرهابية

وفي حين أشار إلى أن هجمات حماس رسَّخت قرار الاتحاد الأوروبي إدراجها في قائمة المنظمات الإرهابية، شدّد بوريل على أنه يعتبر العملية العسكرية الإسرائيلية غير متناسبة من حيث القتلى المدنيين والضرر اللاحق بالممتلكات والبنى التحتية المدنية.

وقال بوريل إن: "المعاناة الإنسانية تشكِّل تحديًا غير مسبوق للمجتمع الدولي".

وبحسب أرقام وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة، يشكل "المدنيون ما بين 60 و70% من مجمل القتلى"، كما أن "85% من السكان نزحوا داخليًّا".

وقال بوريل إن "الدمار اللاحق بالأبنية في غزة أكبر نوعا ما من الدمار الذي لحق بالمدن الألمانية إبان الحرب العالمية الثانية" إذا ما تم تقديره نسبيًّا.

وقال إنه عرض على وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ورقة مناقشة للنظر في "فرض عقوبات ضد مستوطنين متطرفين في الضفة الغربية"، ازدادت حدَّة هجماتهم ضد سكان فلسطينيين.