الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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سياسة

تيسيرات في قانون التصالح بمخلفات البناء الجديد لمن تقدموا بطلبات تقنين الأوضاع

التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء، فيتو

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي أقره مجلس النواب نهائيًّا، عددًا من التيسيرات على الذين سبق لهم التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفقا لأحكام القانون السابق رقم١٧ لسنة ٢٠١٩.

 

وجاءت تلك التيسيرات كالتالي:

المادة الثانية: يُلغى القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ الـمُشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

 

طلبات التصالح وتقنين الأوضاع 

وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:

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1- عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.

 

2-   أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعارالتي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

 

3- وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

 

ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

 

وذلك كُله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانونالمرافق.

 

تيسيرات بقانون التصالح في مخالفات البناء

وجاءت أبرز التسهيلات الواردة فى مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، كالتالي:

 

- إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

 

- السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

 

- أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

 

- إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

 

- أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

 

- اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%

 

- أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

 

- السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

 

- سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.

 

- إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.

 

- السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.

 

- السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

 

- السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.

 

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