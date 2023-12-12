الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

وزير المالية الإسرائيلي المتطرف يوجه "إنذارا نهائيا" لنتنياهو

وزير المالية الإسرائيلي
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، فيتو

 وجه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنذارًا نهائيًّا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مهددًا بالاستقالة من الحكومة أذا تم تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية.

يأتي ذلك في وقت أوصى فيه مسؤولو وزارة الدفاع الإسرائيلية بتحويل الأموال التي تقتطعها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، والسماح للعمال من الضفة الغربية بالدخول للعمل في إسرائيل، استجابة لطلبات أمريكية لمنع انفجار الأوضاع في الضفة.

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ولم يتمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي من إجراء تصويت على القرارات بسبب معارضة سموتريتش الذي خاطب نتنياهو قائلًا: "إذا تمت الموافقة على ذلك، ستجد وزير مالية آخر".

وقالت القناة 13 الإسرائيلية أن رئيس الشاباك الإسرائيلي رونين بار، حاول أن يقدم لسموتريتش وثيقة تظهر أن إسرائيل يمكن أن تشرف على عدم تحويل الأموال إلى حماس، ولكن دون جدوى.

ورفض وزراء الحكومة الإسرائيلية بشكل واسع دخول العمال من الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وهاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الحكومة قائلًا: "دخول العمال من غزة أعطى هدوءًا زائفًا. ليس لدي شك في أن بعضهم قدم معلومات إلى النخبة (كتائب القسام) الذين جاءوا إلى هنا بخرائط دقيقة". 

ورد رئيس الشاباك: "التوصية هي السماح بالدخول من سن 35 مع الأطفال. يمرون عبر معبر تفتيش".

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو ظهر مرتاحًا لسقوط الاقتراح، موجهًا رسالة للأمريكيين "لقد حاولت، لكنني لم أنجح".

 

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