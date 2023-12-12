الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

استشهاد 12 فلسطينيا بينهم 6 أطفال في قصف إسرائيلي لمنزل بحي الزهور شمال رفح (صور)

شهداء رفح، فيتو
شهداء رفح، فيتو

غزة الآن ، أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن 12 فلسطينيا استشهدوا  بينهم 6 أطفال وعدد من الإصابات في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة حرب في حي الزهور شمال  رفح، مؤكدة أن دوي انفجارين قويين في محيط مخيم جنين بالضفة الغربية.

ونشرت وسائل الإعلام صور مؤلمة لرتقاء 12 شهيـ.،ــدا بينهم 6 أطفال وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة حرب في حي الزهور شمال رفح.


 

 

 

كما استهدف طيران الاحتلال منزلا لعائلة وهبة بالقرب من كلية العلوم والتكنولوجيا جنوب خانيونس ووقوع عدد من الاصابات.

وأطلقت قوات إسرائيلية قنابل ضوئية في سماء غزة تزامنا مع قصف لمناطق متفرقة في القطاع، وقصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي بشكل عنيف بلدة جباليا شمال القطاع، ومدينة خان يونس جنوب غزة.

كما نشرت فضائية "الجزيرة"، مقطع فيديو لجنود الاحتلال الإسرائيلي يعيقون عمل سيارات الإسعاف خلال اقتحامهم بلدة عقابا شمال طوباس في الضفة الغربية.

Advertisements

عملية جس النبض لتبادل الأسرى

كشف مصدر فلسطيني مطلع على ملف التفاوض لـ تبادل الأسرى والمحتجزين بين حركة حماس وإسرائيل، وقال إن الوسطاء بدأوا بتقديم عروض وجس نبض الأطراف ذات العلاقة يوم الجمعة الماضي.

وأشار المصدر الفلسطيني  إلى أن عملية "جس النبض" التي تسبق المفاوضات الجدية بدأت خلال التهدئة الماضية قبل عشرين يومًا من إعلان الهدنة الإنسانية، لكنه توقع هذه المرة أن تكون مرحلة "جس النبض" قصيرة نظرا لأن هناك ترتيبات تم التوافق عليها في مرحلة التفاوض السابقة تتعلق بتصنيف "الأسرى الإسرائيليين" داخل غزة وتوصيف الأسرى الفلسطينيين وتقسيمهم من طرف الفصائل الفلسطينية، حيث باتت الخطوط العامة واضحة ونطاق التفاوض محددًا ومعروفًا.
 

قائمة تضم  50 إسرائيليا


وذكر المصدر أن ملف المعتقلين من قطاع غزة في ظل الاقتحام البري الإسرائيلي بات على طاولة الفصائل، لكن "لن نسمح أن يكون هو محور التفاوض دونا عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".

وحول تفاصيل ما تم عرضه في مرحلة "جس النبض" يقول المصدر إن إسرائيل رفعت قائمة من 50 إسرائيليا تتضمن مجندات ومصابين وكبار سن مدنيين إضافة إلى من تبقى من النساء والأطفال، وهو ما كانت الفصائل الفلسطينية قد رفضته قبيل انهيار التهدئة السابقة.

وتابع المصدر: "عرض الاحتلال عبر الوسطاء الإفراج عن 150 أسيرا فلسطينيا من المرضى وكبار السن ممن يصنفهم بالسجناء الأمنيين، لكن الفصائل رفضت هذا الطرح بشكل كامل".

عملية التفاوض الفعلية 


وتعليقا على نفي حماس الرسمي لوجود تفاوض، قال المصدر الفلسطيني لوكالة أنباء العالم العربي إن عملية التفاوض الفعلية لم تبدأ بعد وإن ما يحدث هو عروض متبادلة بعضها رفضته الفصائل بشكل تام "مثل قائمة الخمسين إسرائيليا"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى وجود اتصالات خاصة بين حركتي حماس والجهاد لإمكانية نقاش "عرض جدّي ومثمر لعملية التبادل"، كما يصفه المصدر.

وفي وقت سابق، نفى القيادي في حركة حماس محمود مرداوي وجود مفاوضات أو صفقات مع إسرائيل، وقال: "لن يكون هناك أي مفاوضات حول إطلاق سراح أسرى إسرائيليين ومحتجزين طالما لم يتوقف إطلاق النار".

إسرائيل تخصص معبرين إضافيين لفحص المساعدات الموجّهة إلى غزة

بوريل: الوضع في غزة كارثي وحجم الدمار أسوأ مما شهدته ألمانيا إبان الحرب العالمية الثانية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

غزة الان وسائل اعلام فلسطينية عائلة حرب حي الزهور شمال رفح محيط مخيم جنين الضفة الغربية سيارات الإسعاف شمال طوباس

مواد متعلقة

إسرائيل تخصص معبرين إضافيين لفحص المساعدات الموجّهة إلى غزة

بوريل: الوضع في غزة كارثي وحجم الدمار أسوأ مما شهدته ألمانيا إبان الحرب العالمية الثانية

الملك عبد الله: نرفض أي محاولات للفصل بين الضفة وقطاع غزة وتهجير الفلسطينيين خط أحمر

سرايا القدس تعلن تفجير منزل أثناء تحصن قوة إسرائيلية داخله شرقي غزة

الأكثر قراءة

وزيرة إسرائيلية تتلقى "سيلا" من رسائل التهديد، ورمز الأرقام الهاتفية يكشف اسم الدولة

بايدن: أنا صهيوني والتزامي بسلامة الشعب اليهودي لا يتزعزع

هدى شعراوي، حكاية رائدة تحرير المرأة التي تحولت إلى أسوأ حماة في مصر

عفت نصار يهنئ الأهلي على جوائز الكاف ويعلق على فوز كهربا بأفضل هدف أفريقي

بعد واقعة رئيس النادي المخزية وتغريدة أردوغان، تأجيل الدوري التركي إلى أجل غير مسمى

الأرصاد تحذر من طقس اليوم: منخفض جوي يضرب البلاد وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة بهذه المناطق

ارتفاع أسعار النفط قبل قرارات هامة بشأن الفائدة والتضخم وشكوك حول خفض إمدادات أوبك+

أول تحرك للجيش الأمريكي بعد قصف سفينة بصاروخ كروز بمضيق باب المندب

Advertisements

منوعات

المزيد

بعد واقعة رئيس النادي المخزية وتغريدة أردوغان، تأجيل الدوري التركي إلى أجل غير مسمى

الضربة القاضية، لحظة اقتحام رئيس ناد تركي مباراة لـ"لكم" الحكم في الوجه (فيديو)

كهربا يتصدر تويتر بعد فوزه بجائزة أفضل هدف في أفريقيا 2023

انطلاق عروض ملتقى نوادي المسرح المتميزة بالسامر الجمعة

المزيد

خدمات

المزيد

بالأسعار والمساحات، تفاصيل طرح أراضي التخصيص الفوري بالصعيد

الألومنيوم في السوق المصري اليوم الإثنين 11-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الإثنين 11-12-2023

قرعة علنية لتخصيص أراضي الإسكان الأكثر تميزًا.. 17 ديسمبر

المزيد

انفوجراف

تاريخ محمد صلاح مع جائزة أفضل لاعب في أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 12 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 12 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 12 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية