استشهاد 12 فلسطينيا بينهم 6 أطفال في قصف إسرائيلي لمنزل بحي الزهور شمال رفح (صور)

غزة الآن ، أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن 12 فلسطينيا استشهدوا بينهم 6 أطفال وعدد من الإصابات في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة حرب في حي الزهور شمال رفح، مؤكدة أن دوي انفجارين قويين في محيط مخيم جنين بالضفة الغربية.

جنود الاحتلال الإسرائيلي يعيقون عمل سيارات الإسعاف خلال اقتحامهم بلدة عقابا شمال طوباس في الضفة الغربية#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/z59qBWLvi7 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 12, 2023

ونشرت وسائل الإعلام صور مؤلمة لرتقاء 12 شهيـ.،ــدا بينهم 6 أطفال وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة حرب في حي الزهور شمال رفح.





كما استهدف طيران الاحتلال منزلا لعائلة وهبة بالقرب من كلية العلوم والتكنولوجيا جنوب خانيونس ووقوع عدد من الاصابات.

وأطلقت قوات إسرائيلية قنابل ضوئية في سماء غزة تزامنا مع قصف لمناطق متفرقة في القطاع، وقصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي بشكل عنيف بلدة جباليا شمال القطاع، ومدينة خان يونس جنوب غزة.

كما نشرت فضائية "الجزيرة"، مقطع فيديو لجنود الاحتلال الإسرائيلي يعيقون عمل سيارات الإسعاف خلال اقتحامهم بلدة عقابا شمال طوباس في الضفة الغربية.

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عملية جس النبض لتبادل الأسرى

كشف مصدر فلسطيني مطلع على ملف التفاوض لـ تبادل الأسرى والمحتجزين بين حركة حماس وإسرائيل، وقال إن الوسطاء بدأوا بتقديم عروض وجس نبض الأطراف ذات العلاقة يوم الجمعة الماضي.

وأشار المصدر الفلسطيني إلى أن عملية "جس النبض" التي تسبق المفاوضات الجدية بدأت خلال التهدئة الماضية قبل عشرين يومًا من إعلان الهدنة الإنسانية، لكنه توقع هذه المرة أن تكون مرحلة "جس النبض" قصيرة نظرا لأن هناك ترتيبات تم التوافق عليها في مرحلة التفاوض السابقة تتعلق بتصنيف "الأسرى الإسرائيليين" داخل غزة وتوصيف الأسرى الفلسطينيين وتقسيمهم من طرف الفصائل الفلسطينية، حيث باتت الخطوط العامة واضحة ونطاق التفاوض محددًا ومعروفًا.



قائمة تضم 50 إسرائيليا



وذكر المصدر أن ملف المعتقلين من قطاع غزة في ظل الاقتحام البري الإسرائيلي بات على طاولة الفصائل، لكن "لن نسمح أن يكون هو محور التفاوض دونا عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".

وحول تفاصيل ما تم عرضه في مرحلة "جس النبض" يقول المصدر إن إسرائيل رفعت قائمة من 50 إسرائيليا تتضمن مجندات ومصابين وكبار سن مدنيين إضافة إلى من تبقى من النساء والأطفال، وهو ما كانت الفصائل الفلسطينية قد رفضته قبيل انهيار التهدئة السابقة.

وتابع المصدر: "عرض الاحتلال عبر الوسطاء الإفراج عن 150 أسيرا فلسطينيا من المرضى وكبار السن ممن يصنفهم بالسجناء الأمنيين، لكن الفصائل رفضت هذا الطرح بشكل كامل".

عملية التفاوض الفعلية



وتعليقا على نفي حماس الرسمي لوجود تفاوض، قال المصدر الفلسطيني لوكالة أنباء العالم العربي إن عملية التفاوض الفعلية لم تبدأ بعد وإن ما يحدث هو عروض متبادلة بعضها رفضته الفصائل بشكل تام "مثل قائمة الخمسين إسرائيليا"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى وجود اتصالات خاصة بين حركتي حماس والجهاد لإمكانية نقاش "عرض جدّي ومثمر لعملية التبادل"، كما يصفه المصدر.

وفي وقت سابق، نفى القيادي في حركة حماس محمود مرداوي وجود مفاوضات أو صفقات مع إسرائيل، وقال: "لن يكون هناك أي مفاوضات حول إطلاق سراح أسرى إسرائيليين ومحتجزين طالما لم يتوقف إطلاق النار".